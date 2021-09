Confirman que no habrá operativo de vacunación este domingo por las elecciones

“El domingo próximo no vamos a vacunar, incluso estamos pensando en no hacerlo más ese día porque baja mucho la asistencia ese día”, confirmó la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, en “Mañana es tarde” de Lafinur FM Radio 96,3, debido a las elecciones primarias que se celebrarán en todo el país.

La funcionaria sostuvo que por los comicios no convocarán a los ciudadanos a la campaña de vacunación provincial que avanza a buen ritmo a medida que llegan las dosis. De todos modos, adelantó que esa iniciativa se podría prolongar y reiteró la importancia de cumplir con las citaciones.

“Por ejemplo, la vacuna Moderna tiene 14 dosis y no podemos abrirla si no están las personas, es un inconveniente”, comentó sobre algunos de los problemas que tienen a la hora de planificar y que no se ven a simple vista.

“Es importante seguir con la política de testeos. Vayamos a testearnos porque por ahí somos asintomáticos”, afirmó. Además destacó que este análisis es la única manera de saber si la persona es asintomática o no.

Por otro lado, destacó el estatus sanitario actual, donde este miércoles no se registraron víctimas fatales algo que no sucedía hace casi seis meses. Igualmente llamó a seguir con los ojos abiertos frente al virus.

“Cuando la gente ve estos números se relaja un poco, pero seguimos en pandemia. Si bien son cifras positivas, hay que seguir cuidándose porque esto cambia minuto a minuto. La vacunación es importante para lograr este estatus también. Lo importante es seguir atentos, no debemos relajarnos aunque los números son positivos para la provincia”, afirmó.

MM