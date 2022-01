Le robaron su único medio de movilidad y pide su devolución

Nahuel Aguilera solicita desesperadamente información sobre el único medio de transporte que tiene para ir a su trabajo: una moto que su madre le prestaba a diario y que le robaron cuando estaba estacionada en pleno centro de la ciudad capital.

Como cada tarde, el martes pasado cerca de las 16:30 el joven estacionó la Zanella 110 centímetros cúbicos en la dársena de estacionamiento de calle Belgrano, a metros de San Martín. “Dio la casualidad que solo la trabé con la llave porque tuve un problema con la cadena con la que la dejaba atada”, contó Aguilera.

Ya pasadas las 21, al salir del comercio en el que trabaja, Nahuel observó que su medio de movilidad ya no se encontraba donde lo había dejado. “Había pocas motos a esa hora, me fijé una y otra vez y no estaba. Entré en un estado de crisis y no podía parar de llorar. Una señora mayor me consoló”, relató el joven con bronca e impotencia.

El damnificado precisó que el dominio del rodado es A0-22R-IS. La moto es relativamente nueva, tiene los dos espejos retrovisores y es de un azul oscuro que en la noche puede parecer negro.

“Esto es muy triste, vi a mi mamá juntar peso por peso para pagar la cuota de la moto. Somos una familia humilde a la que le costó demasiado poder tenerla y nos la llevaron así como si nada. Ruego a quien sepa algo o tenga información contactarse al 2665 275270. Daré recompensa”, dijo el muchacho.

Asimismo, Aguilera detalló que realizó la denuncia en la Comisaría 1ª y aguarda que dos comercios de la zona le brinden detalles de las cámaras de seguridad. “Estuve este miércoles a la mañana (por ayer) recorriendo todos los locales de calle Belgrano. En algunos me dijeron que no podían (entregar las filmaciones), pero otros me aseguraron que pronto tendrán el material. Ojalá pueda ayudar en la investigación”, concluyó.