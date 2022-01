Hugo Quiroga, la voz de la radio

Hugo Edgardo Quiroga es uno de los locutores que marcó una época en la radiofonía provincial. Fue empleado de una fábrica de escobas, policía, bancario y después le dedicó su vida a la locución en radio LV13 Granaderos Puntanos y en LV90 Canal 13 de San Luis.

No quiere olvidar de dónde viene: hijo de Arminda Saá y de Juan Apolinario Quiroga, se crio en la calle Martín de Loyola 1010, entre Rivadavia y San Martín (hoy estado de Israel y Francia), corazón del querido y recordado barrio Rincón del Diablo.

“Nunca podré olvidar lo que viví en la casa de mis mayores, momentos imperecederos que muchos no quieren nombrar, tal vez por vergüenza o por dolor. En mi viejo barrio Rincón del Diablo vivía y vive gente humilde, trabajadora, laboriosa, buenos vecinos, parientes, amigos y solidarios a quienes hoy me emociona evocarlos. Vivíamos en paz, con lealtad y honradez, jugando a la pelota, andando en triciclo o bicicletas prestadas o mirando cuando todas las tardes pasaba el tren rumbo a Buenos Aires".

"No teníamos ni luz en las calles, de ese barrio salí yo y tantos otros que supieron abrirse camino en la vida, y lo digo con orgullo. Ahí edifiqué el temperamento que me acompañó toda mi vida”, evoca con nostalgia Hugo Quiroga.

Cuando tenía unos 12 o 13 años ingresó a la fábrica de escobas de Cándido Sáenz. Ese fue su primer oficio, porque debía ayudar a sus padres. "Se nos denominaba ‘pajero’ porque teníamos que descargar los camiones con paja, separarla por tamaño y color, trillarla, seleccionarla y después armar escobas. Pese al maltrato con el personal, trabajé hasta los 15 años en ese lugar, me fui como armador de escobas”, recuerda.

Y agrega: “Era alumno de la Escuela Normal en la primaria, hice la secundaria en el Colegio Nacional y también por las noches era alumno de la escuela Antártida Argentina. Me recibí de maestro bachiller y de perito mercantil, tuve una buena formación educativa”.

Hugo Quiroga manifiesta que rápidamente ingresó como agente a la Policía de la Provincia y que tuvo por compañeros a Ricardo Domínguez, jefe del área Cédula de Identidad, “Mingo” Farías, Taglafierro, Godoy en Robo y Hurtos, al "Gringo" Lanza y al "Negro" Fredes, entre otros. "Recuerdo que salíamos en pareja de a dos agentes de civil, no usábamos armas. Había muchos conventillos y muchas veces teníamos que lidiar con seis o siete personas, había pocas denuncias de robos, solo peleas callejeras o a la salida de algún baile", dice. Al poco tiempo pasó a prestar servicios en la puerta del Banco de la Provincia de San Luis, hoy Supervielle.

“En el año 1966 o 1967, y cuando prestaba servicios en esa entidad crediticia, el gerente Daniel Abraham Curi me ofreció participar de un concurso para agentes administrativos bancarios. Tenía un poco de vergüenza, pero lo hice y quedé como empleado. Presté servicios durante 34 años en ese banco”, señala.

Hugo Quiroga se reconoce como una persona a quien le gustaba mucho la radio, pese a que nunca había tenido la posibilidad de sentarse frente a un micrófono. Fue su amigo Santiago Bonfiglioli quien lo llevó por primera vez a LV13 radio Granaderos Puntanos. Allí conoció a Yolanda Aprea de Funes (Patricia Funes) y, siempre con curiosidad, respeto y educación, hizo sus primeras armas frente a un micrófono.

“Santiago Bonfiglioli me sentó junto a él en su programa y me dijo: 'Mirá el reloj y decí la hora...', yo dije 10 y 10 de la noche, a lo que Bonfiglioli me corrigió: 'No, son las 22 horas diez minutos'. Ahí entendí que para la radio uno debe cultivarse, educarse, aprender a hablar y tener un léxico especial. Pese a que yo leía inglés, francés, italiano y la monetización del alemán, había que tener mucho más. Ese fue mi primer contacto con la radio. Todo me servía y me incitaba a querer seguir aprendiendo”, recuerda Quiroga.

Un amigo del banco, Felipe Anello, lo apoyaba y ayudaba a que progresara. Quiroga se había sentado frente a Bonfiglioli y a Patricia Funes, dos figuras de la radio de aquellos tiempos: "Usted se debe imaginar lo que significaba eso para mí”, admite hoy.

Hizo radio durante 34 años y uno de sus programas de mayor audiencia por LV13 radio Granaderos Puntanos fue "Nuestro fin de semana" que iba los sábados y domingos de 7 a 12 del mediodía. Era un programa de interés general, entrevistados, música y noticias, sin móviles ni teléfono, era a puro pulmón. Lo iba armando sobre la marcha y para Quiroga "eso era transitar en el maravilloso mundo de la magia de la radio, pasábamos de la locución al periodismo, había que aggionarlo con decencia, docencia, honradez y veracidad. Ese fue mi inicio como locutor en la querida LV 13”.

En 1972, Nemesio Lucero le propuso armar un equipo de trabajo para las tardes y de lunes a viernes. Así nació "La Bufanda" con una histórica frase: ‘Tejiendo puntos radiales...". Estaban "Nino" Romero, Luis Roberto Arnó, Luis Horacio Sombra, "Chiqui" Lavandeira y Arnaldo Saitúa, quien era el jefe del noticiero junto a Eduardo Brovarone. "Fue una muy linda etapa de mi vida con un programa de mucha audiencia y con una profunda llegada a la gente”, dice Quiroga. Y agrega: “También hice ‘Aciertos y puntos’, pero un día de 1976 me planté ante Nemesio Lucero, el gerente de la radio, y le pedí un espacio para las noches. Recuerdo que le dije: Nemesio, en las noches no hay nada, hagamos una ‘bullita’, debemos aprovechar cuando llegue el verano para ayudar a la gente que trabaja de noche, al turista, nuestros comerciantes y farmacéuticos, anunciar ofertas, un programa de interés general, pero de noche." Así nació "Veranolandia" que iba de septiembre a marzo y tenía un slogan: "Soy el trashumante de las estaciones meteorológicas, comienzo cuando finaliza el otoño y empieza la primavera, finalizo cuando termina el verano y vuelve el otoño". Con ese programa estuvo 12 años al aire, fue otro éxito de la radio puntana.

Hugo Quiroga se había convertido en un baluarte de la radiofonía sanluiseña, era un hombre de radio sin descuidar su empleo en el Banco de la Provincia. En 1978, las autoridades de Canal 13 de San Luis lo convocaron junto a Daniel Ramallo y Daniel Piñeda para grabar en off toda la publicidad del Mundial de Fútbol. “Tuve la gran suerte de quedar como locutor en el canal y de a poco fui armando el equipo de voces. Hubo un momento que teníamos unas 60, de las cuales quedaron unas 10. Todavía están al aire algunas. Todo eso de la mano de la Sociedad Argentina de Locutores", explica.

"Se les pedía que en sus ratos libres se cultivaran, que estudiaran fonética, que aprendieran a leer de corrido, que mejoraran su vocabulario, la convivencia y que dejaran de ser ’buchones’ de la calle. Todo sumaba, había que estudiar mucho, no como ahora que apenas se reciben son conductores de radios o periodistas sin una base sustentable que les permita explayarse en diferentes temas, especialmente de la historia provincial y nacional”, dice Quiroga. “Muchas veces los invitaba a la Asociación de Empleados del Banco Provincia en la calle Chacabuco, del cual yo fui presidente durante siete años, abordábamos temas para nosotros desconocidos. Ahí brindábamos charlas, conferencias, ateneos, teatro, cine, arte, exposiciones, literatura, entre otras cosas. Sentía que teníamos la obligación de mostrar a nuestra audiencia lo mucho que habíamos estudiado y aprendido. Y tan mal no nos fue”.

Consultado sobre si sentía haberse retirado de la radio, contestó: “Nunca me retiré ni me retiraré, estuve 34 años activo frente a un micrófono, estoy vigente como nunca, esa posibilidad me la da el haber leído y estudiado toda mi vida. Solo la magia de la radio te permite estar al aire con el más humilde y el más poderoso a la vez. Solo tenés que tener capacidad cerebral. Hay que saber llegar al pueblo, al oyente, al comerciante y al empresario, eso es lo que me gusta. Porque la radio es la constitución de la familia y compartir las cosas de la buena vida. Ser una persona digna en todo sentido y llevar con altura un nombre y un apellido”. Y como reflexión final entiende: “Pese a que no me encuentro físicamente en condiciones óptimas, la salud no me ayuda, vivo a pleno, agradeciendo a Dios por lo que me ha dado y porque yo me lo he ganado. Jamás podrán hablar mal de Hugo Edgardo Quiroga, nací humilde y seré humilde toda mi vida. Siempre estoy para recibir al amigo que llega a mi casa y poder brindarle hasta el último latido de mi vida”.