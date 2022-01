Buscan a dos delincuentes que asaltaron a una familia en su casa

En cuestión de segundos, los García pasaron de la placentera sensación de quien está a punto de salir de viaje, para descansar y divertirse en vacaciones, al terror, cuando dos delincuentes los sorprendieron en su casa del barrio La Ribera de Villa Mercedes, el domingo a la madrugada. Los asaltantes, ambos con los rostros cubiertos, abordaron al matrimonio y a sus hijos, de 3 y 12 años, cuando terminaban de alistarse para el viaje. Los amenazaron y los inmovilizaron con una escopeta. Querían dinero, documentos, celulares y las llaves de su auto. La pareja no se resistió: les entregaron la plata que tenían, 100 mil pesos, y todo lo que les exigieron. Romina y Norberto solo querían una cosa, que dejaran de apuntarles con el arma a sus hijos. "Ya está, ya está, no tenemos más", les decían. Antes de irse, los ladrones cerraron la puerta principal de la casa y se llevaron las llaves. Desde entonces, los policías de la Comisaría 29ª tratan de dar con el dúo, interrogan a los vecinos y revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles.

El subcomisario Diego Correa, subjefe de esa seccional, aclaró que no puede dar mayores detalles sobre las averiguaciones que realizan. Pero contó que les toman declaraciones no solo a los vecinos de las víctimas, sino también a otras personas que hayan podido ver a los delincuentes en algún momento de su recorrido.

Uno se cubría con un cuellito. El otro tenía una máscara como la de los hackers de Anonymous.

La causa es investigada como "Robo calificado y privación ilegítima de la libertad". Romina y su esposo denunciaron que el asalto fue alrededor de la 1:30. La mujer de 32 años acompañaba a sus padres a la salida del domicilio. Su casa es la número 3 de la manzana 7165. Su hijo de 3 años estaba sentado en la silla del auto, su hija de 12 estaba en la vivienda, en un sillón, y Norberto también estaba afuera de la vivienda.

En eso, Romina vio a dos jóvenes caminar por la vereda. Uno cubría gran parte de su rostro con un cuello polar y el otro tenía una máscara como las que usan los hackers de Anonymous. Ambos vestían ropa deportiva y uno de ellos, sin ánimo de ocultar que estaba armado, portaba una escopeta que apuntaba hacia el cielo. "Yo pensé que se trataba de una broma", dijo la víctima.

Pero se equivocó. Apenas se les acercaron, a los empujones les ordenaron a la mujer y a su marido que entraran a la vivienda. Una vez dentro, también hicieron que su hija se tirara al piso, mientras les apuntaban con el arma. "'La plata, los documentos, los teléfonos', nos decían", declaró.

Norberto, de 39 años, no lo dudó. Tomó la riñonera, donde había guardado el dinero que llevarían a su viaje, unos 100 mil pesos, y se lo entregó a los ladrones.

La mujer les dio su cartera, con sus documentos. No conforme, uno de los ladrones le ordenó que le entrega las llaves del auto. Cuando le dijo eso, Romina casi colapsó de los nervios. "No quería dárselas, no por el coche, que no me interesaba que se lo llevaran, sino porque adentro estaba mi hijo", relató.

A los minutos, vio a su hijo más chico detrás de uno de los asaltantes. Había salido del auto por sí solo. "Cuando lo vio, también le apuntó con la escopeta... fue como una película de terror", narró.

"Ya está... no tenemos más plata", les dijo la mujer una y otra vez a los delincuentes, en medio de la desesperación de ver a sus hijos reducidos delante del caño de una escopeta.

Fue allí cuando los ladrones entendieron que efectivamente las víctimas ya no tenían más dinero y se fueron. Cerraron la puerta principal con llave y, en la salida, se cruzaron con los padres de Romina. También les apuntaron con el arma, cuando el matrimonio advirtió que uno de ellos salía con la cartera de su hija.