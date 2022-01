Denuncian que en un barrio de Merlo no hay accesibilidad

Domínguez (en la foto) no puede cruzar la rampa por la tierra colocada frente a la calle. Foto: Gentileza.

Las soluciones, si no son integrales, pensando en todos sus puntos de vista, a veces quedan cortas e incluso pueden ser contraproducentes. Al menos así lo vive Mónica Domínguez, vecina del barrio Los Chañares, quien desde noviembre tiene problemas para trasladarse con su silla de ruedas, ya que el Municipio de Villa de Merlo, con el objetivo de reducir las inundaciones en esa zona, colocó unos lomos de tierra entre la vereda y la calle de asfalto, que le impiden movilizarse. Ahora prácticamente no puede salir de su casa sin ayuda.

"Los afectados por esta obra somos los que estamos sobre la calle Héroes de Malvinas. Para que el agua no se vaya al interior del barrio, el Municipio generó unas lomas a lo largo de la calle", detalló la vecina, quien hace poco concluyó su mandato como diputada provincial por el Departamento Junín.

La vecina comentó que hizo el reclamo apenas hicieron los trabajos y que desde el Municipio le marcaron que le extenderían la rampa de su vivienda hasta la calle. En cambio, le hicieron otra rampa, pero que no le resultó útil.

"Tenemos otra vereda de tierra entre la vereda real y la calle de pavimento", remarcó Domínguez. El primer problema es que las lomas son más altas que las veredas, lo que provoca que se bloqueen las rampas de las esquinas y que ella en particular deba subir y bajar con su silla de ruedas a motor para subirse a algún vehículo. Por otro lado, los autos que se estacionan quedan de costado, torcidos y en el caso de los remises adaptados que ella usa, no pueden bajar la rampa que le sirve para subirla.

"Que lo bloquee un vecino porque no sabe lo puedo entender, pero el Municipio sabe perfectamente que las rampas no se pueden bloquear", dijo con enojo la exlegisladora, quien dijo que de no ser ayudada por alguien, debe hacer dos cuadras para moverse por su cuenta, hasta llegar a una bicisenda.

"Les pedí a los funcionarios que antes de opinar y decir que la obra está perfecta, usen una silla de ruedas común, no como yo que obviamente tengo ventaja porque uso una de motor", agregó Domínguez, quien dijo que ya presentó notas al Concejo Deliberante y a las autoridades municipales, sin respuesta alguna.

A raíz de esto, armó una petición online a través de la plataforma change.org, para juntar firmas y visibilizar el reclamo. "Hay dos negocios a los que la gente ha dejado de venir, porque tienen que estacionarse de manera inclinada", agregó, por último, sobre el problema.

Ante la consulta de El Diario de la República, el Municipio de Villa de Merlo prefirió no expresarse.