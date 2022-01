Hibristofilia: la atracción por lo que está fuera de la ley

La hibristofilia, término acuñado por el psicólogo John Money, es la tendencia a sentir atracción por individuos que han demostrado ser propensos a dañar a los demás. A modo de ejemplo, los delincuentes, asesinos y criminales en general pueden ser considerados un objetivo romántico o sexual justamente por su condición, por encontrarse al margen de la ley.

El televidente de "El marginal”, la serie argentina de la que Netflix estrenará esta semana su cuarta temporada, asiste a la fantasía de una vida que desconoce. Capítulo tras capítulo forja en su chip de recuerdos la férrea voluntad de saber que no va camino a los márgenes.

Lo más similar a la construcción del relato marginal es el ambiente recreado en otra serie: “Un gallo para Esculapio'", según dice Martín, un preso de San Luis recientemente trasladado a Mendoza. Se refiere a la serie dirigida por Bruno Stagnaro, ganadora del último Martín Fierro de Oro.

Muchos apasionados por los márgenes, también, expresan su crítica. Simi[1]lar a lo que se escucha en la voz de Maricel (que ya cumplió su condena), y dice: “Ojalá algún día se den cuenta que estos temas derraman lágrimas y chorrean litros y litros de sufrimiento. Espero que no siempre sea desde la lengua del show. Porque para los internos carcelarios la marginalidad no es ningún espectáculo circense. El día a día carcelario es de una tristeza que asfixia”.

En palabras de James Santiago Grisolía, médico valenciano, “la violencia es muy eficaz a la hora de captar la atención; pero como cualquier otro estímulo, pierde su efecto con la repetición”. Motivo por el cual debe subir la apuesta de los desmanes la violencia ejercida hacia el interior de la caravana social intramuros.

"El marginal" es una serie que fija los ojos del televidente en la pantalla a la espera de que la próxima acción devele el cauce de la historia.

Es de destacar que tiene una construcción del relato temporal similar al desarrollo no lineal del guión. La primera temporada viene a ser la segunda y esta, una “precuela”. La tercera es la primera. Esta ruptura o construcción circular de la historia tiene su antecedente en los cineastas agrupados en lo que se llamó Dogma 95, una corriente de cineastas como Lars von Trier y Thomas Vinterberg, que dieron un giro en la realización de films.

Además de lo estético, se encuentran marcas filosóficas del estoicismo, que es la escuela filosófica que aboga por dar curso al placer y trabajar sobre lo que se puede cambiar y dejar fluir lo ya marcado como propio de cada individuo, la pobreza, la muerte; aceptar el tan mentado “destino”.

Se han escrito, o más bien entintado, cantidad de papeles con textos sobre el estoicismo, hasta cierto punto como cliché. Se está hurgando en los márgenes de la sociedad para entretenernos y salir del unicato discursivo de las noticias sobre la COVID-19. Pero con las circunstancias actuales de nuestro mundo, avanzamos ciegos a tientas y a locas generando clichés positivos.

Reinventamos en la pantalla de TV los diez mandamientos estoicos:

1. Memento Mori: Conciencia de muerte. Recuerda que un día morirás.

2. Amor Fati: Amor al destino. Es necesario que forjemos una verdadera autoestima, comenzando por desarrollar la capacidad de autocrítica.

3. Fateri Errata: Aceptación de los errores. La excelencia no nace de la nada.

4. Infortunio Viventem: Vivencia de la desgracia. Es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para los futuros contratiempos.

5. Apatheia: Sé libre de alteraciones emocionales, aprende a manejar tu inteligencia intrapersonal con sobriedad, templanza y serenidad.

6. Sympatheia: Sé simpático con los demás, aprende a manejar tu inteligencia interpersonal con solidaridad, empatía, afinidad y bien común.

7. Comprehendo Adventu: Ten una perspectiva panorámica de la vida, compréndela desde un enfoque más grande que el tuyo y sé consciente de lo insignificante que eres.

8. Neutrummoralis: Forja una moralidad neutra a los eventos y circunstancias, no a tus acciones. Las cosas no son buenas o malas en sí, sino la manera en la que las interpretas. Elige no ser dañado y no sentirás daño.

9. Phroairesis: Dicotomía del con[1]trol. Hasta qué punto cambiar la opinión de otra persona es un factor que depende de nosotros. Carece de sentido querer controlar lo que está fuera de nuestro control.

10. Circulus Virtuoso: Círculo virtuoso. Rodéate de personas y circunstancias que te hagan crecer, sin caer en el individualismo y el egoísmo, practica[1]do la apatheia y sympatheia, tolerando a los demás con sus respectivos límites.

En definitiva, "El marginal" es una serie limpia literariamente, muy cuidada en lo visual y actoral, que sabe que se entrecruzan pensamientos que la sociedad cataliza como normales y desconoce la realidad carcelaria. Sin embargo, la literatura será siempre ese bar en el que se encuentran los condenados a vivir y protegerse de todo lo malo que sucede en la vida. En los márgenes también se vive y muere. Mientras unos pagan para salir y otros para entrar, la lógica es la misma, como el formato de pago “en cómodas cuotas”.

Por Fernando De Vargas.