Joana Bolling volvió a jugar tras nueve meses de inactividad

El 6 de mayo del año pasado fue operada en Córdoba. Desde ese momento, la principal meta era volver a pisar una cancha de manera oficial y hacer lo que le apasiona: jugar handball. La protagonista es Joana Bolling, puntana de Selección Argentina que juega en el Elche de España, quien debió alejarse de la actividad por "una lesión complicada: rotura de ligamentos cruzados y la raíz del menisco de la rodilla izquierda", contó allá por mediados del año pasado, cuando se recuperaba en San Luis, rodeada de su familia.

Volvió a España, continuó con su rehabilitación, pasó el tiempo y ese deseo de volver a jugar se hizo realidad el viernes pasado en la serie de octavos de final de la EHF European Cup ante el Maccabi Arazim de Israel.

Fue con triunfo 34-16 en la ida y dos días después, otra victoria ante el mismo rival: esta vez 29-22 en la vuelta.

Jugué unos 10 minutos en cada partido. Pero lo más importante fue el público y el cariño que me brindaron”. Joana Bolling, Jugadora del Club Balonmano Elche - Selección Argentina.

“Fueron nueve meses sin jugar al handball y ocho desde la cirugía, que es un montón de tiempo. La recuperación fue muy larga y difícil. Pasás de no poder caminar a empezar a aprender a caminar de nuevo y con avances mínimos durante mucho tiempo”, le contó Joana desde España a El Diario.

Y el regreso fue “perfecto”, tal como ella lo describió. “Jugando competición europea. Además, clasificamos a cuartos de final e hicimos historia para el club y para la ciudad; en lo personal también muy feliz, porque jugué unos 10 minutos en cada partido. Me sentí bien y metí un gol en cada juego”.

Pero hubo algo que la movilizó aún más, cuando su entrenador la llamó y ella volvió a pisar una cancha: “Fue inexplicable lo que sentí, porque no me esperaba lo que vendría. En el momento que ingresé, todo el estadio me aplaudió. Muchos de pie y con sentimiento. Fue muy loco eso. No sabía cómo reaccionar. Fue un momento que fue mucho más allá del handball. Sentí que me superé a mí misma, así que la felicidad fue plena”.

Y continuó: “Se me vino a la cabeza toda la gente que estuvo conmigo a lo largo de todos estos meses. Sentí que cumplí y lo logré. Se lo debía a mucha gente. Estoy muy contenta por el cariño que recibí. Mucha gente me mandó mensajes desde Argentina, también acá, así que superfeliz”.

Pasó lo más difícil. Ahora es momento de que Joana vuelva a disfrutar lo que tanto ama: jugar al handball.