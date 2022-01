Los descuentos por pago anual de servicios llegan a un 35%

Para que los mercedinos puedan tener al día sus impuestos, la Subsecretaría de Finanzas Públicas local recordó que está vigente la opción de pago anual de tasas municipales y de Obras Sanitarias Mercedes (OSM). A modo de reconocimiento por el cumplimiento al contribuyente, otorgan beneficios para quienes lo realicen. Podrán ahorrar hasta un 25% por abonar espontáneamente y aquellos que no presenten deudas pueden gozar de un 10% más.

En el caso de que no reciban la factura en su domicilio, cada vecino puede descargarla desde la página online, en el Facebook o solicitarla en el número de WhatsApp habilitado, que es el 2657 654862; allí también pueden comunicarse para hacer consultas o reclamos. Hay tiempo hasta el 15 de febrero.

Camila Garro, la responsable del área, informó que el vecino también puede optar por el beneficio semestral. "Todos los métodos de pago están habilitados, pueden hacerlo en efectivo o incluso con tarjeta de crédito, hasta en seis cuotas. Es una bonificación muy importante, incluye las tasas generales, las comerciales y las de OSM, y pueden hacerlo virtualmente, en un rapipago, pagofácil o en las cajas de la Municipalidad", detalló la funcionaria.

El año pasado el descuento era hasta de un 20%, el 15% por el anual y el premio a los cumplidores era de un 5% más. "Si el contribuyente no venía pagando de esta manera, no es un impedimento que lo haga ahora. No tiene que presentar ninguna documentación, si recibió la boleta es solo pagarla", dijo y añadió: "Este es un incentivo no solo para que no haya morosos, sino también para alivianar el bolsillo de los ciudadanos. Para muchos es más cómodo, porque lo hacen una sola vez y ya después no tienen que estar pendientes de los vencimientos. Los comerciantes, por ejemplo, suelen hacerlo todos los años; es muy beneficioso, porque si bien el monto difiere según la propiedad o el negocio, es muy notoria la diferencia".

Quienes están adheridos al débito automático mensual tienen que solicitar la baja de ese servicio y dar el alta al pago anual. "Es importante que gestionen esto, porque si no en el resto de los meses puede haber algún error en el sistema y que le descuenten de todas maneras la cuota todos los meses", explicó Garro.

Además, comentó que quienes no tengan acceso a internet para ingresar al sitio web y buscar su boleta o no saben cómo hacerlo pueden acercase por la oficina de Rentas en Curupaytí 85 en el ala norte del edificio municipal y solicitarla.

Por la pandemia habilitaron distintos medios de comunicación virtual, para evitar que haya aglomeraciones dentro del edificio. "Incluso para pagarla no es necesario que vengan hasta las cajas, pueden utilizar todos los métodos que ya están disponibles, como el home banking, por ejemplo. Pero la gente de mayor edad muchas veces prefiere recurrir a los lugares habituales de cobro o en nuestras oficinas", añadió.

La funcionaria remarcó que el plazo es hasta mediado del mes que viene. "Todos los años notamos que son más los mercedinos que aprovechan el beneficio, y esperamos que en esta oportunidad sean más", puntualizó.

Los requisitos y las categorías para hacer el pago anual

El contribuyente

Todo contribuyente puede adherirse al pago anual y tener un 25% de descuento.

El cumplidor

A modo de incentivo, quienes no presenten deudas abonan un 10% menos.

Descuentos excepcionales

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años pagan un 60% menos.