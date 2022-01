La UNSL definirá en marzo la aplicación de un pase sanitario

El fuerte aumento de casos de COVID-19 reavivó el debate sobre las medidas necesarias para continuar cuidándose sin que involucre la suspensión o paralización de actividades. A poco más de una semana para el comienzo del ciclo 2022, en la UNSL no está delineado cómo será el regreso al sistema presencial, aunque está previsto que la casa de estudios defina la aplicación de un pase sanitario recién a principios de marzo.

Así lo confirmó el rector de la institución de educación superior, Víctor Moriñigo, quien indicó que el organismo encargado de aprobar y poner en vigencia un instrumento que permita motivar y acreditar la vacunación entre los que cumplan con actividades de tipo presencial desde el minuto cero de la apertura del calendario universitario. Si bien aseguró que es un tema en el que hay un avance considerable, aclaró que su implementación no estará exenta de cierta dificultad debido a que hay sectores de la docencia que no están de acuerdo con la vacunación obligatoria.

"Es un tema que se discutió mucho en la última sesión de diciembre del Consejo Superior, diría con casi ánimo de aprobarlo, pero propuse frenarlo porque no quedaba claro cómo controlarlo, pero principalmente porque hay gente que no está de acuerdo con la vacunación y sería ir en contra de las libertades individuales. A partir de esa situación pedía que durante febrero se hiciera un proyecto articulado y la idea es tratarlo antes de empezar el cuatrimestre, durante la primera sesión de marzo", explicó Moriñigo, quien sostuvo que de implementarse un pase sanitario no sería de orden punitorio, sino de "conciencia colectiva".

"Sería para el caso de los que no estén de acuerdo con inocularse, pero de antemano entendemos que en la universidad no podemos desconocer la importancia que tiene la vacuna y la ciencia para afrontar y controlar el coronavirus", agregó.

A fines de diciembre, el Consejo Superior de la UNSL aprobó el regreso a la presencialidad para este año, que si bien incluirá también a la modalidad virtual, lo hará en cuestiones específicas o en situaciones que ameriten la educación a distancia a través de medios electrónicos. Entre las pautas que fijó el máximo cuerpo de decisión universitaria está que las actividades académicas sean en los espacios físicos de la casa de estudio, para lo que cada facultad deberá garantizar y proveer los elementos necesarios para cumplir con los protocolos correspondientes.

Propuesta de Sidiu

Durante la sesión de clausura del ejercicio 2021 del Consejo Superior, el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu) propuso la aprobación de un pase sanitario, similar a lo que implementaron otras casas de estudio para participar de cualquier tipo de actividad presencial en el ámbito de la UNSL.

Para tener un control de la circulación del virus, el gremio propuso tres alternativas. Una es la realización de un test de antígeno de una muestra tomada dentro de las 24 horas previas a la concurrencia. Otra es una prueba de amplificación de ácidos nucleicos (PCR o LAMP) de una muestra tomada dentro de las 48 horas previas a la actividad presencial. Según lo propuesto, los únicos exceptuados de presentar alguna de ambas certificaciones (entre los que están incluidos docentes y estudiantes) serían "los que tengan esquema de vacunación completo anti COVID 19, con más de quince días de aplicada la última dosis del esquema completo".

La tercera propuesta está dirigida a las personas que consideren que deban ser exceptuadas de manera excepcional de cumplir esta norma. Para ellos Sidiu sugirió que deberían solicitarlo por escrito indicando las razones y la documentación probatoria.

"Si bien la vacunación no es obligatoria, sí es necesario contar con algún criterio para desarrollar sin inconvenientes las clases presenciales. En la última sesión del Consejo Superior no hubo un rechazo, inclusive a los integrantes del cuerpo les pareció una buena idea la implementación de un pase sanitario, pero faltó decisión política para aprobarlo. Nuestra propuesta estaba pensaba para su implementación en diciembre, para dar el tiempo necesario a la gente para que se vacunaran entre enero y febrero, en coincidencia con lo implementado por el gobierno nacional de priorizar la vacunación de docentes y estudiantes para que puedan empezar las clases de la forma más 'normal' posible", sostuvo la secretaria general de Sidiu, Jimena Juri Ayub.