Descuentos: declarar una obra de construcción tiene beneficios

La Municipalidad de Villa Mercedes informó que aquellas personas que declaren las obras de construcción que planean hacer tienen beneficios. Si aún no se inició y se presentan los planos, puede abonar un 15% menos. Pero quienes edificaron y no lo registraron tienen sanciones que rondan entre los 29 mil y los 59 mil pesos. Hay tiempo hasta mediados de junio para gozar del descuento.

"Es frecuente que los responsables de grandes edificaciones, sobre todo de locales, de departamentos, de casas, entre otras, presenten los planos aprobados por el Colegio de Arquitectos. Pero nos es difícil controlar las ampliaciones y remodelaciones de una vivienda por ejemplo", explicó Natalia Sarjanovich, coordinadora de Planeamiento Urbano de la Comuna.

La nueva Ley Impositiva Anual, que fue promulgada el 10 de enero, contempla que el valor de la unidad de multa no tenga modificaciones con el precio del año pasado. Actualmente, cada una cuesta 33 pesos.

La dependencia tiene un equipo de inspectores que circulan por las calles y responden a los llamados recibidos al 147, Sistema Único de Reclamos (SUR). Si en los recorridos detectan alguna obra que no está registrada, lo intima para que se ponga en regla y lo emplaza. Si esto no sucede labran un acta de infracción que tiene un valor entre 900 y 1.800 unidades de multa. Cada una de ellas tiene un precio de 33 pesos. "Sabemos que contratar a un profesional para que haga los planos, pagar sus haberes y luego las tasas municipales es costoso, por eso queremos ayudarlos y les damos beneficios. Si ya terminaron la edificación y lo presentan voluntariamente y saldan la deuda de contado, tiene un descuento del 80% incluyendo también el valor de la multa. Si fue descubierta en un operativo, la metodología es similar y pueden abonar el 60% menos", dijo. También remarcó que los únicos que no son sancionados son los que lo hacen antes de empezar.

"Los montos varían dependiendo de si es una ampliación, una remodelación, la instalación de una pileta de natación o una construcción completa. Estimamos que, de los detectados, un 50% está registrado por la Comuna", aseguró la coordinadora de Planeamiento Urbano.

Mientras que la jueza municipal de Faltas, Mónica Fernández, detalló que una vez que en las oficinas reciben las actuaciones de los inspectores, lo primero que realizan es constatar si realmente hay una infracción. Si lo confirman, ella lo evalúa y posteriormente el fiscal acusa una sentencia. "Puede decidir que sea entre el mínimo, que en este caso son 900 unidades de multa, y el máximo, que son 1.800", remarcó.

Para que la obra esté identificada, debe poseer un cartel que detalle la fecha del inicio y de finalización, la autorización municipal y los planos de la construcción. "De lo contrario, deben pagar las sanciones. Si están en la parte del techo y para hacer el de losa contratan a los camiones hormigoneros que cortan la calle, también tienen que tener permiso", aclaró Fernández.