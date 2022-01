El rápido ascenso de una voz talentosa

Hace 20 años, Fabián Veloz no imaginó el rumbo que tomaría su vida. De trabajar en una carnicería a ser cantante lírico hay un abismo, sin embargo, a Fabián solo le bastaron unos pocos años. Todo comenzó en una escuela de música de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, donde el joven, de por entonces 26 años, estudiaba guitarra y música, solo “para hacer algo más”. Un día lo invitaron a cantar "Balada para un loco".

Dos profesoras de música quedaron deslumbradas con su actuación y le sugirieron, con mucha insistencia, que estudie canto lírico. Un poco reacio a la idea, finalmente accedió a las clases. Lo demás es historia. El destacado barítono se presentará este viernes a las 22 en la Hostería Renca para inaugurar la ampliación del lugar, junto al pianista Horacio Soria.

“Nunca tuve problemas de cantar frente al público. El director de la cátedra me dijo: ‘Parate adelante y cantá fuerte’, era un salón abierto y sin micrófono y esas fueron las únicas dos indicaciones que me dio”, recordó con alegría Fabián sobre el día en que su vida comenzaría a cambiar.

En el lugar había dos personas: una maestra de piano que venía de Mar del Plata y una profesora de guitarra que a su vez había estado en el coro estable del Teatro Argentino de La Plata. Ambas, le dijeron lo mismo al final de la audición: que tenía que estudiar canto.

"Me daban indicaciones técnicas de las que yo no entendía nada en ese momento. Tanta fue la insistencia, que cada vez que me cruzaba a la profesora de guitarra me decía lo mismo: ‘No seas tonto’ y yo le decía que era carnicero, que estaba en otra historia”, contó.

Un día Fabián fue a probar una clase y después comenzó con otra profesora en el Teatro Colón. “Eso me abrió la cabeza”, aseguró y pensó que nunca es tarde para intentarlo. "Y acá estoy”, dice con una sonrisa.

De repente, en un año, su vida cambió por completo. Comenzó a estudiar en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y al poco tiempo lo llamaron para hacer algunas cosas pequeñas, también se anotó en varios concursos de diferentes países del mundo. “Fue algo que no me esperaba, me sorprendió a mí mismo. Yo sabía que tenía algunos años para insertarme en el mercado y poder hacer algo que valiera la pena, sino iba a ser un eterno estudiante y no quería eso. Estuve un tiempo en el coro de La Plata, pero me llamaban para hacer actuaciones como solista, así que al tiempo tomé la decisión de ser solista y renunciar al coro”, explicó Fabián.

Ahora su destreza, tanto para el canto como para la actuación, se puede apreciar en los personajes que ha interpretado en diferentes obras alrededor del mundo. Estuvo en Estados Unidos, Alemania, Francia, España y China, entre otros países. Interpretó a Fígaro en "El barbero de Sevilla" en el Teatro Avenida y en 2009 debutó con "I Due Foscari" en el Teatro Colón, donde también actuó en Simon Boccanegra, La Forza del Destino, Otello, Las bodas de Fígaro, Falstaff, Don Carlo, Tosca, Macbeth, Andrea Chénier y La Traviata.

“El concierto que vamos a dar en Renca abarca todo mi repertorio clásico, y vamos a interpretar algunas obras folclóricas, ya que esa es mi raíz y soy guitarrero. Luego cerraremos con algunas obras de ópera y canzonetas italianas. Va a ser un concierto muy lindo y a la gente le va a gustar mucho”, afirmó.

DÍA: Viernes 28 de enero

HORA: 22

LUGAR: Hostería de Renca

ENTRADA: 6.000 pesos, incluye cóctel.