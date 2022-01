La Esencia de la Cumbia en San Luis

Siempre es mejor empezar el año bailando. Con La Esencia de la Cumbia, el grupo santafesino que actuó el primer sábado del 2022 (el primer día del 2022, en rigor), la intención no podía ser otra. La banda se convirtió en la primera visita musical del año con un recital en donde la pasión, la transpiración y la cumbia dominaron la noche.

La presencia del combo liderado por Gonzalo Vieyra fue la primera parte de "La Perla", la fiesta bailable que cada tanto propone Comuna, el boliche del sur de la ciudad. La jornada terminó con las bandejas de Pato Smink y el sol asomando.

El repertorio de la banda se divide entre clásicos imprescindibles del género, algunos temas propios y versiones de éxitos tamizados por el güiro y el ritmo caribeño. En realidad, la banda es una exponente de la llamada "cumbia santafesina", más cadenciosa y deudora del camino de Los Palmeras, de quienes hicieron un mix.

Entre la primera categoría de los temas que se escucharon en las primeras horas de ayer se encolumnan canciones tan irresistibles como "El embrujo", "Yo no sé mañana", "El parrandero", "Nunca me faltes", "Se parece más a ti" y "La suavecita"; en la segunda pasaron por el recital puntano "Horas" y "Revivió el amor"; en tanto que entre la más festejada (los covers convertidos a la cumbia) se sucedieron "Primavera", "Paisaje" (ya casi una canción cumbiera gracias a Gilda). "Fuego de noche, nieve de día", "Vasos vacíos", "Ahora te puedes marchar" y "Yo no me sentaría a tu mesa", el tema que —hicieron recordar— sostiene la melodía del canto recitalero "No nos vamos nada...".

Una curiosidad que presentó la banda en el show de ayer fue la ausencia de guitarra, por lo que el acordeón y el bajo —dos instrumentos esenciales para el ritmo— tomaron aún mayor protagonismo. Aunque el líder indiscutible del escenario fue Vieyra, un hombretón de porte algo arrogante que se movió con soltura, tiró pasos a mansalva y que solo permitió que lo secunde su compañera Gina Costamagna en la interpretación de algunas canciones.

Entre ambos lograron una conexión creciente con el público, que empezó un tanto distante pero con el correr de las canciones se fue acercando hasta comprender que, pese a la tercera ola, a los problemas económicos, a la incertidumbre que depara un nuevo año, siempre es mejor comenzarlo bailando.