Quejas y reclamos en los centros de testeo marplatenses

Largas filas de marplatenses y turistas se apostaron este martes en los distintos centros de testeos públicos y gratuitos que el municipio de General Pueyrredón y la provincia de Buenos Aires tienen a lo largo y ancho de la ciudad, donde se produjeron empujones, quejas y reclamos ante los sanitaristas que trabajan allí en medio del fuerte incremento de los casos de coronavirus.

Ante la cantidad de turistas que visitan Mar del Plata en estas vacaciones de verano 2022, se han dispuesto centros de testeos en el horario de 9 a 18 en la zona del Skatepark de la Playa Bristol, en Playa Grande, en la rotonda del Alfar, en el Centro CEMA, la plaza Colón, en la sede de Región Sanitaria ubicada en la avenida Independencia al 1200 y en el Hospital Modular, entre otros.

Una recorrida mostró el malestar de aquellas personas que desde horas muy tempranas esperaban, bajo el sol, ser hisopados en los diferentes centros de testeo.

"Me vine con mi hijo de 9 años a las 10 de la mañana a este centro de Playa Bristol y fui atendido recién a las 17. Es muy lento, y las horas de espera son muchas y más cuando uno se siente mal" dijo Ricardo Greco, un turista oriundo de Junín.

Mientras tanto, en la zona de Playa Grande la fila para los testeos llega a unos 300 metros de largo cada día.

"Estoy esperando desde las 12 del mediodía y me falta una persona para poder hisoparme yo, mi esposo y mi hija de 8 años", puntualizó Rosaura Ramella, quien llegó el 1º de enero a Mar del Plata para pasar diez días de vacaciones.

"Esto se ha descontrolado. Nadie usa barbijo, alcohol en gel y no se respeta el distanciamiento. Las playas están colmadas de jóvenes que hacen su after o están en grupos como un hormiguero en las distintas playas de la ciudad. Así es imposible no contagiarse con esta variante ómicron", dijo Ramella, quien decidió junto a su familia que si dan positivo se vuelven a su ciudad, Pergamino.

En horas de esta tarde, personal de prensa de distintas obras de teatro que se encuentran haciendo temporada en Mar del Plata notificó que "no se realizarán las funciones de hoy (martes) y mañana (miércoles), para evitar más contagios entre el público presente a pesar de las medidas de sanidad implementadas en cada una de las salas".

Mar del Plata, desde que comenzó la pandemia de coronavirus, lleva 91.613 casos confirmados, 5.328 activos, 83.577 recuperados y 2.708 fallecidos.

Télam