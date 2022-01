Coronavirus: hay descuidos en el uso de barbijos y en la sanitización

A partir del inicio de la pandemia, todos los especialistas coincidieron en que el uso del tapabocas y las medidas individuales, como la aplicación de alcohol en gel o la distancia física, eran herramientas muy importantes para contrarrestar el avance del virus. Actualmente, frente a un incremento de los casos, algunos puntanos descuidan estas acciones. Un relevamiento que concretó El Diario arrojó que de 160 personas, 87 usaban barbijo, es decir, poco más de la mitad. De ese número, 34 tenían el tipo quirúrgico. Otros 15 correspondían a los más sofisticados, que están desarrollados científicamente.

De los 73 vecinos que no usaban el cubrebocas, 27 lo tenían, pero incorrectamente colocado: algunos lo presentaban en el cuello, otros en la muñeca a modo de pulsera o debajo de la nariz.

“Yo tuve COVID-19. Ahora tengo las tres vacunas, pero me cuido igual. A la gente hay que recomendarle que tome conciencia. Lo voy a decir de un modo duro: si se quieren contagiar que se contagien, pero hay que pensar en los demás, esto es cuestión de responsabilidad, de querernos un poco más entre todos”, expresó Omar Crespillo, un hombre que a pesar de encontrarse en la plaza Pringles, al aire libre, tenía colocado el barbijo.

“Siempre me cuidé, de hecho nunca tuve coronavirus, he tratado de cumplir con las medidas. Uso constantemente el tapabocas, ahora con más razón, porque tengo un poco de tos y prefiero tenerlo puesto para cuidar a los demás. Este que tengo ahora me salió $50, por solo ese dinero ya se puede hacer bastante para el autocuidado”, manifestó Marcos Fernández, quien trabaja en la zona del microcentro.

Un detalle particular que se destacó en el recorrido es que varios puntanos también descuidaron otras medidas. En la fila de una entidad bancaria, por ejemplo, no respetaban el distanciamiento físico y de los 15 usuarios que la formaban, 4 no tenían tapabocas. Además, de 10 locales observados, 2 no tenían a la vista los elementos sanitizantes.

“Hay mucha gente sin barbijo, incluso ahora mientras hablamos ya pasó una persona. Trato de cuidarme. Hay personas que creen que esto no existe, a otros no les interesa el tema, incluso están los que no quieren vacunarse. Después culpan a los gobiernos y a la política. Eso no tiene nada que ver. Es un virus y hay que cuidarse”, dijo Gladys Osorio, quien pese a estar al aire libre llevaba su cubrebocas.

Una medida importante

Según el protocolo vigente, el tapabocas es una medida adicional que permite minimizar la potencial transmisión del virus. En reiteradas oportunidades, las autoridades del Ministerio de Salud instaron a la vacunación, a las precauciones personales, y sobre todo al uso del barbijo. Afirman que bien colocado y de calidad, evita notoriamente la propagación del virus.

Las recomendaciones sobre su uso indican que antes de colocarlo es preferible higienizarse las manos. Luego, es fundamental cubrir la nariz y la boca y asegurarse de que no queden espacios entre la cara y la máscara.

Hay que evitar manipularlo mientras se usa y se debe cambiar en cuanto esté húmero o visiblemente sucio. Para quitarlo, se debe tomar por atrás, sin tocar la parte delantera con las manos.