Bruno Pérez y "Licha" Gómez , la nueva apuesta de GEPU

El ímpetu de los jóvenes y la experiencia de los mayores van a ser la marca registrada de GEPU versión 2022. En este sentido fueron las incorporaciones: por un lado, Bruno Pérez con 20 años y un futuro enorme y, por otro, Lisandro Gómez Quinteros, con 27 años, rodaje y categoría superlativa.

Pérez llegó a San Luis en su primera experiencia fuera de su San Francisco natal y con una final ganada hace poco con el título de mejor jugador incluido.

"Gustavo Morla arregló con GEPU y me comentó la posibilidad de venir a San Luis. Se lo comenté a mi representante, ya que también tenía las puertas abiertas en El Ceibo (equipo de San Francisco con el que consiguió el ascenso al torneo Federal). Con el paso de los días me fui convenciendo, ya que nunca había jugado en otro lado y me sedujo la idea de llegar a un club con tanta historia como GEPU y con la presencia de Gustavo Fernández como técnico", detalló.

Con respecto a lo que le ofrece al equipo, Bruno fue directo: "Mucha intensidad, tanto en ataque como en defensa y correr mucho la cancha, dejar el alma en cada pelota", además opinó del equipo que se está formando: "Creo que nos vamos a ir poniendo objetivos a corto y largo plazo a medida que corran los días, y lo veo muy bien al equipo, falta que nos conozcamos y empecemos a jugar juntos".

A pesar de tener pocos días en suelo puntano, el cordobés sintetizó: "No conocía San Luis y me pareció hermoso, aún no tuve tiempo de recorrer mucho, pero por lo que vi es un lugar muy lindo, la gente es atenta. Al lugar donde voy me tratan bien, me ofrecen y brindan lo que necesite, así que estoy muy contento".

La figura. Pérez fue elegido como el jugador más valioso del ascenso que logró con El Ceibo de Córdoba. Foto: Nicolás Varvara.

Gómez Quinteros viene de jugar en Centro Español el Prefederal, y anteriormente en la Liga Argentina para San Isidro de San Francisco, donde promedió 5,4 puntos, 3,7 rebotes y 2,5 asistencias, en 23 minutos, por partido.

"Mi agente me comentó que había una chance de llegar a jugar a GEPU y ya sabía que Gustavo Fernández era el técnico, eso me entusiasmó mucho porque conozco qué clase de persona es y lo que hizo como jugador. Se dio muy rápido y por suerte pude firmar y estoy feliz con este nuevo desafío", comentó "Licha".

"Mi mayor virtud es la cancha abierta y cuando salimos rápido me siento muy cómodo, me gusta pasar la pelota y defender. Puedo darle mucho sacrificio al equipo", dijo el sanjuanino radicado en Misiones.

"Licha" sabe que es un torneo largo: "A medida que juguemos vamos a ver para qué estamos. Es un equipo que se complementa bien, con mucha experiencia y juventud. La idea es dejar a GEPU lo más arriba posible", cerró.