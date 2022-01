Messi va por el premio The Best de la FIFA, pero enfrente tendrá a Lewandoski y Salah

Lionel Messi quedó este viernes entre los ternados del premio The Best al Jugador de la FIFA, junto con el polaco Robert Lewandoski, último ganador y figura del Bayern Munich, y el egipcio Mohamed Salah, goleador del Liverpool.

La ceremonia de premios virtual se retransmitirá en directo desde la sede de la FIFA, en Zúrich, el lunes 17 de enero.

Messi tiene solamente una estatuilla de este premio, que obtuvo por su labor en 2019, mientras que en 2020 quedó tercero y el mejor futbolista resultó Lewandoski.

Además, el delantero del PSG finalizó segundo, por detrás del portugués Cristiano Ronaldo en las entregas de 2016 y 2017.

La nominación de Messi se basó en su enorme trabajo en un limitado Barcelona, con el que no obtuvo títulos pero sí cerró la temporada 2020-21 como el máximo goleador del torneo español con 30 goles.

Por su parte, Lewandoski ya manifestó públicamente su malestar por no ser el ganador de Balón de Oro -se lo llevó Messi- e irá por su segundo título en The Best. Las estadísticas lo dejan como uno de los grandes candidatos: rompió todo tipo de récords en un Bayern Munich imparable a nivel local.

El delantero polaco marcó 43 tantos en 34 partidos en 2021 y estableció un nuevo récord en el año calendario de Alemania, por encima de Gerd Müller, "el bombardero" y leyenda del fútbol germano. Le falta todavía sacar el pasaje a Qatar con Polonia, que tendrá su chance en el repechaje de la UEFA.

La sorpresa pasó por la presencia de Mohamed Salah, uno de los mejores de la Premier League, quien lleva seis meses encendido: 23 goles en 26 presentaciones entre Inglaterra (16 tantos y 9 asistencias) y la Champions.

Cristiano Ronaldo, quien se quedó afuera de la terna, tuvo una gran tarea en Juventus de Italia y en el segundo semestre pasó al Manchester United de Inglaterra.

Y lo mismo pasó con Jorginho, futbolista del Chelsea, campeón de la Liga de Campeones de Europa y de la Eurocopa con Italia, un jugador clave en el funcionamiento de ambos.

Otras ausencias que pueden dar que hablar son las del noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund) y el francés Kylian Mbappé (PSG), los dos máximos favoritos a pelear por el The Best en los próximos años.

A su vez, las nominadas en el premio a la mejor jugadora son las españolas Jenni Hermoso y Alexia Putellas, y la australiana Sam Kerr.

