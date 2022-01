Estafaron a 4 personas con un alquiler falso

La desesperación por conseguir un alquiler en el centro puntano terminó siendo un dolor de cabeza para cuatro personas que fueron estafadas esta semana por una pareja que se encarga de armar un cuento de un departamento que no existe. Aunque dos de las víctimas ya hicieron la denuncia, saben perfectamente que el dinero no va a volver.

Daniela, quien pidió no divulgar su apellido por temor a represalias, le contó a El Diario que el martes la estafaron con 46 mil pesos por un departamento ubicado supuestamente en calle Chacabuco. El primer contacto que tuvo con los estafadores fue a través de un comentario en grupos de Facebook, para luego seguir la comunicación vía WhatsApp y terminar sin casa ni dinero. Ella radicó la denuncia a través de la página web del Poder Judicial.

“Él publicó su número en un comentario de Facebook, en el que afirmaba que tenía departamentos. Entonces le escribí y me empezó a pasar información del supuesto departamento, ubicado en calle Chacabuco. Me pasó fotos de un lugar hermoso, con balcón, dos habitaciones y todo”, contó Daniela.

El cuento es el mismo para todos. Primero envían fotos de un departamento en un edificio ubicado en esa calle, piden requisitos como recibos de sueldos y foto del DNI, explican al interesado que debe pagar un sellado de entre $15 mil y $19 mil, más el valor del alquiler del inmueble, para acceder a un contrato. Si el cliente acepta la propuesta, una mujer que dice ser contadora se comunica con la víctima para pedir la seña del inmueble y recibir los requisitos. “Te pide que le envíes la documentación para validar los datos, porque te dice que es el dueño directo y tiene miedo de una usurpación”, explicó la víctima.

Un falso dueño

El Diario corroboró que el edificio que se ve en la foto que envían los estafadores efectivamente existe, pero no hay ningún departamento a nombre de la persona que lo ofrece.

A Daniela, además de pedirle toda su documentación personal, le exigieron una seña de $15.000 en adelante, con la excusa de que había mucha gente interesada en el departamento y que si no se apuraba se lo iban a alquilar a otra familia que estaba en la lista de espera.

Entonces, entre la desesperación y la necesidad de encontrar un hogar más grande para ella y su hija, accedió. No transfirió solo la seña, también adelantó parte del valor que supuestamente tenía la locación. “Yo confié porque la cuenta de Mercado Pago que me pasaron para que yo enviara la plata tenía datos certeros. Entonces, primero hice un depósito de $15.000 y más tarde, de $31.000; en total fueron $46.000”, explicó.

Luego de que hizo la transferencia, le avisó al supuesto dueño del inmueble y le respondió que “iba a confirmarle el horario para juntarse y cerrar ese mismo día el trato para que lo pudiera habitar”. Las horas pasaron y cuando Daniela volvió a escribirle para saber qué había pasado, el supuesto dueño había bloqueado su número.

Lo mismo le pasó a Mariana esta misma semana, con la diferencia de que el monto que le sacaron fue de $19.000. “Hice el trato, transferí la seña a la misma cuenta, luego me citó en el edificio y cuando llegué, nunca apareció. Lo llamé y no me contestó más”, dijo. Ella radicó la denuncia en la Comisaría 3ª.

Los otros dos damnificados fueron estafados por $19.000 y $15.000, por las mismas personas y con el mismo cuento del tío. Todavía no lograron radicar la denuncia, pero lo harán en las próximas horas para que la Justicia pueda armar un sumario y, de esta manera, rastrear a esta gente, que en una semana, hasta lo que se sabe, estafó a cuatro personas.