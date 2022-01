La Toma arranca el año con el Festival del Mármol Ónix y el Rally Master

La Toma, tierra del mármol ónix, cabecera del Departamento Pringles, comienza el año reforzando sus tradiciones para vecinos y ajenos. Y es que los días 14, 15 y 16 de enero se realizará la edición 36ª del festival, que lleva el nombre de la piedra semipreciosa. Y a fines de mes, entre el 27 y el 30, el 9º Rally Master.

El intendente Ernesto "Pipi" Ali remarcó que para estos eventos y los próximos de los que será protagonista la localidad se solicitará el pase sanitario, para reducir los riesgos de contagio por coronavirus. "Se les solicitará a los pilotos para participar de la competencia y la única forma de acceder al festival va a ser tener el pase", remarcó el jefe comunal.

La previa de las actividades se dio este sábado al atardecer, cuando se realizó una maratón de 5 kilómetros alrededor de la localidad, que partió y finalizó en el edificio municipal. El prefestival de este fin de semana fue suspendido por el incremento de casos de los últimos días.

Artistas locales y nacionales

A 500 pesos la entrada anticipada y a 700 el día del evento, el 36º Festival del Mármol Ónix convocará a artistas locales, provinciales y hasta nacionales.

El evento será en Monitor Fernández a partir de las 20:30. La primera velada, del viernes 14, tendrá la presentación de Los auténticos Cantores del Alba, Pajarito Balmaceda y Juan Fuentes, entre otros.

El sábado 15 será el turno de Destino San Javier, Los Campedrinos y Los 4 de Córdoba. Y por último, el domingo 16, el gran cierre estará a cargo de La Peque Fiestera, Los Aventureros, Santiago Tello, Gabriela Navarro, La Scaloneta, Rey Fernando y La Gozadera, La Banda Continúa, La Ónix, Kabala "Lulu", Aldo y Los Diamantes. En esta última jornada, la entrada será libre.

A su vez, habrá patio de comidas, food trucks y feria de emprendedores y artesanos.

Una carrera de maestros

De acuerdo a "Bocha" Di Genaro, uno de los precursores del Rally Master, San Luis es tierra de maestros, citando el ejemplo de cómo Domingo Faustino Sarmiento enseñó por primera vez, a los 15 años, en San Francisco del Monte de Oro. De allí decidieron titular a la carrera "Master" y convocar a los mejores pilotos de tracción simple del país para competir en una novena edición y por tercera vez consecutiva por la geografía tomense. Di Genaro calcula que unos 100 conductores de toda Argentina recorrerán la localidad del Departamento Pringles los próximos 27, 28, 29 y 30 de enero.

"Es la carrera más importante de la República Argentina en lo que refiere a rally de tracción simple. Nos da muchísimo placer porque La Toma es un pueblo muy rallycero, hay un auto de carrera cada 500 habitantes, en promedio", apuntó el intendente.

"Está reservado para pilotos campeones, subcampeones, con experiencia. Vienen los mejores", apuntó Di Genaro, quien recordó que el premio es un guardapolvo de maestro autografiado por todos los participantes, además de los trofeos, tradicionalmente hechos de mármol ónix.

La carrera tendrá como vehículo homenajeado al Renault 18, emblemático de las temporadas de Rally a fines de los 70 y los 80, y contará con la presencia de Alejandro Moroni, integrante del equipo original, con un modelo Malboro. "Esto es pasión, pueblo, corre el más encumbrado y el más poderoso, con el que hace todo a pulmón", resumió sobre el encuentro Di Genaro, quien recordó el gran movimiento económico que generó y que generará el evento en la región, en reserva de alojamientos y actividad comercial.

Reactivación económica y obra pública, ejes de la gestión

Trabajo. Iniciaron obras en el edificio municipal, el cementerio y plazas.

Todos los intendentes y gobernantes que asumieron a fines de 2019 se enfrentarían poco después al gran desafío de lidiar con una pandemia que aún no termina y, a la par, ayudar a sus habitantes a sobrellevar las duras consecuencias sanitarias, económicas y sociales que generó. Ernesto "Pipi" Ali no fue ajeno a la situación, pero como jefe comunal de La Toma, cree que la reactivación económica ya comienza a dar sus primeros pasos. A la vez, un gran impulso a la obra pública para el Municipio ha sido otro de los pilares de su gestión, que no parece dar su brazo a torcer y sigue con ímpetu para una mejor localidad.

"Más allá de la reactivación que se generó con todas las medidas económicas que tomó el Gobernador a través del Consejo Económico y Social, la obra pública es una realidad en la ciudad. Tenemos gas, cloacas, viviendas, hormigón, cambio de la red de agua potable y a eso le sumamos ahora la obra pública municipal, que desde hace décadas no se estaba trabajando", aseguró el jefe comunal.

Entre las obras iniciadas está la puesta en valor de ocho plazas, trabajos en el cementerio, nuevos sanitarios para el club recreativo, un plan de iluminación con tecnología led de última generación, la reparación del edificio municipal y la Casa de la Cultura en la vieja estación de trenes. "Ya lo hemos hecho más rápido de lo que teníamos previsto y eso que tuvimos la pandemia", remarcó Ali sobre el plan de obras.