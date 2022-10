Las vacunas contra la COVID-19 se aplicarán en cuatro hospitales

En lo que puede tomarse como un síntoma de que la peor parte de la pandemia ya pasó, el vacunatorio de la Casa de la Cultura dejó de funcionar y las inmunizaciones contra la COVID-19 no estarán concentradas en un solo lugar. Desde este lunes, aplicarán las dosis en cuatro hospitales de referencia, como una forma de que los vecinos no tengan que trasladarse hasta el centro.

Los nosocomios en los que podrán conseguirse las inyecciones están desparramados en diferentes puntos cardinales de la geografía de Villa Mercedes: el "Braulio Moyano" en La Ribera; el de La Pedrera, también al oeste; el "Suárez Rocha", en el Jardín del Sur, y el "Eva Perón", que está en el barrio homónimo en la zona norte.

Las cuatro instituciones ofrecerán los mismos horarios a partir del primer día hábil de octubre: de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. "Los lunes, miércoles y viernes vacunarán a todos los grupos etarios, mientras que los martes y jueves son especialmente para los niños de seis meses hasta cinco años", detalló Dina Barizzoni, quien se desempeñaba como coordinadora del vacunatorio y ahora volverá a su antigua función dentro del Ministerio de Salud, en la Subcoordinación de Enfermería de Atención Primaria de la Salud.

Son cuatro los hospitales: el "Braulio Moyano", el "Suárez Rocha", el "Eva Perón" y el de La Pedrera.

La modalidad para pedir los componentes había cambiado desde hace varios meses. Ya no es necesario esperar un turno o notificación para concurrir. "Toda persona a la que le haga falta alguna dosis o que quiera iniciar esquemas se puede acercar a cualquiera de esos lugares. Del equipo que estaba en la Casa de la Cultura se pasó un grupo a cada hospital, que se encargará de atenderlos", expresó.

Tampoco es un condicionante vivir dentro de la jurisdicción de cada centro sanitario, sino que se puede asistir a cualquiera de ellos de forma indistinta.

"Creemos que de esta manera la comunidad que todavía no ha completado su vacunación puede llegar de mejor manera. Tal vez no todos tienen los medios de movilidad para ir hasta el centro y ahora van a tener opciones más cercanas dentro de los barrios", resaltó.

Barizzoni agregó que también se puede pedir que un vacunador concurra a los domicilios para las personas que no pueden salir porque están postradas o tienen algún impedimento grave para moverse. En ese caso, los familiares deben dirigirse al Hospital La Pedrera y comunicarse con la coordinación de Enfermería para dejar sus datos y que los trabajadores concurran.

A casi dos años después de que empezaran los operativos para inmunizar contra el coronavirus, la afluencia al vacunatorio central había disminuido considerablemente y no se daban esas jornadas masivas que se veían en los primeros momentos. Barizzoni sostuvo que eso se debe, en gran medida, a que hay un porcentaje muy alto de la población de Villa Mercedes que completó sus esquemas y más aún la que tiene las primeras dosis colocadas. Incluso, también ha avanzado mucho en la ciudad la colocación de los refuerzos en niños.

De todos modos, consideró que con esta nueva metodología podrán llegar a esos pequeños sectores que todavía no habían podido alcanzar.

"Es importante decirles a aquellos vecinos que todavía no se vacunaron, que no lo pensaron, que lo hagan. Tenemos que aprovechar que las tenemos y que son gratuitas, no perdamos esta oportunidad, porque estamos a tiempo todavía", resaltó.