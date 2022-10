En una escuela técnica crearon un sistema de voto electrónico

Alumnos de séptimo año de la Escuela Técnica Nº 7 “Dr. Manuel Sadosky”, de la capital, desarrollaron un sistema de voto electrónico, que ya aplicaron para definir a los integrantes de su centro de estudiantes este año; trabajarán para que en 2023 la iniciativa incorpore tecnología biométrica. Es la única institución de la provincia que utilizó esta modalidad y es además la primera vez que el colegio elige sus representantes estudiantiles.

Los jóvenes que estuvieron detrás de la propuesta fueron Emilio Pareja y María López, quienes cursan el último año del nivel secundario del establecimiento con orientación en Informática Personal y Profesional. El director, José Ariel Turano, marcó que la idea surgió tras reuniones con los delegados de los diferentes cursos y con el docente Gabriel Farías. El trabajo llevó tan solo dos semanas.

“Preparábamos todo para las votaciones, la Junta Electoral y como somos una escuela técnica en Informática, se nos ocurrió hacer un voto electrónico por una cuestión de tiempo y de cuidado de medio ambiente, para no utilizar papel. Consultamos con el profesor Farías, quien nos acompañó, y con apoyo del director lo pudimos lograr”, apuntó la alumna López.

Usaron el lenguaje de programación visual Delphi y generaron una aplicación para utilizar en una computadora de escritorio. Programaron una serie de ventanas: la primera, en la que el alumno debía introducir su número de documento (para lo cual cargaron los datos de 400 personas) y luego la segunda, donde podían elegir entre tres listas o el voto en blanco.

Las elecciones se concretaron el 9 de septiembre pasado. Contabilizaron más de 380 votos y un 80 por ciento optó por la estudiante de tercer año, Gimena Villareal, quien iba por la lista 743. Solo votaron durante una jornada. “Si el DNI no figuraba, salía como que no estaba registrado y si había votado, se buscaba en la base de datos. En el caso de que hubiera emitido el voto, no podía volver a registrar su sufragio”, detalló el alumno Pareja.

“El escrutinio se realizó con un simple click. El sistema realizaba un conteo inmediato, con un margen de error del 0 por ciento”, marcó Farías. “Pensamos en implementar el próximo sistema de votos con un lector de huellas o un lector facial”, agregó el docente de Prácticas Profesionalizantes e Introducción a la Programación de la institución.

De acuerdo a lo que consideró el director de la escuela, sobre la posibilidad de implementar la modalidad en otras casas de estudio, lo único engorroso es la carga de la matrícula de los alumnos, que se puede hacer a través del traspaso del Sistema de Gestión 3.0.

“Lo pensamos solamente para el uso propio de estas elecciones, pero se puede adaptar a cualquier ámbito, obviamente habría que hacer algunas modificaciones”, expuso el profesor Farías.

Impulso a los centros

La Secretaría de las Juventudes impulsó en 2022 la reactivación o creación de las representaciones estudiantiles en toda la provincia.

“Es importantísimo porque es la forma de que podamos atender las diferentes inquietudes que tienen los alumnos. Tienen una representación importante y si bien recién ahora arranca, el centro funciona y escuchan, generan iniciativas a partir de las inquietudes de los mismos alumnos”, reflexionó Turano.

“Para nosotros fue más fácil, votábamos y veíamos que los chicos lo hacían rápido. Fue una linda experiencia porque acá en la provincia de San Luis ninguna escuela lo había hecho”, opinó López.