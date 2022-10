Messi y Dybala encendieron las alarmas en la Selección Argentina

Lionel Scaloni cruza los dedos por las lesiones de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain (PSG) y Paulo Dybala, en la Roma. Aunque el DT de la Selección Argentina deberá tener paciencia.

Messi no jugará este martes en el partido en el que el PSG de Francia se enfrentará al Benfica de Portugal, por la Champios League.

"Tras sufrir una pequeña molestia en el gemelo, Lionel Messi será baja para el partido de mañana ante el Benfica", publicó el PSG a modo de un escueto parte médico.

Justamente, frente al conjunto portugués en la visita del conjunto parisino, se encendieron las alarmas porque el argentino dejó el campo de juego antes del final del partido.

Messi abrió el marcador en Lisboa a los 22 minutos del primer tiempo, pero a los 35' del complemento sintió un dolor en la pierna tras un pique y volvió caminando con lentitud, por lo que le pidió el cambio al entrenador Christophe Galtier.

"Hizo una señal diciendo que se quería ir. En la última acción se sintió cansado y se fue por eso. Un compañero fresco era mucho más interesante", había declarado Galtier.

La situación del argentino generó preocupación ante una posible lesión que lo complique para el Mundial de Qatar 2022 que se disputará desde noviembre y que, días atrás, afirmó que "seguramente será el último" de su carrera profesional.

En principio, el PSG informó que se trata de una "leve contractura en la pierna derecha" y que Leo salió por precaución para evitar que la misma pudiera complicarse tras una acumulación de varios encuentros, pero finalmente el tiempo de recuperación "es demasiado justo para el partido de mañana ante el Benfica", explicó la institución.

A la espera por Dybala

Paulo Dybala, lesionado este domingo en la victoria de Roma sobre Lecce (2-1) por la Serie A de Italia, conocerá este martes el grado exacto de su dolencia muscular, que podría comprometer su participación en el Mundial de Qatar previsto a partir del 20 de noviembre.

Los estudios médicos a "La Joya" estaban programados para este lunes, pero finalmente fueron aplazados hasta el martes y los resultados podrían ser "menos graves de lo esperado", publicó el diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

La preocupación por la lesión del cordobés aumentó tras las declaraciones del DT portugués José Mourinho tras el partido: "¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023".

El delantero ejecutó el penal que le dio el triunfo a la Roma y de inmediato se tocó el muslo izquierdo con muecas de dolor. Tras ser reemplazado, su rostro en el banco de suplentes daba indicios de una situación compleja a 42 días del inicio de la Copa del Mundo.

"Para conocer el alcance de la lesión de Dybala y cuánto tiempo tendrá que permanecer quieto será necesario realizar las pruebas instrumentales que se llevarán a cabo mañana, presumiblemente por la mañana", informó el medio italiano.

"La preocupación sigue siendo evidentemente muy fuerte, tanto en los 'giallorossi' como en la Selección Argentina, aunque esta mañana se extendió un velo de optimismo", introduce la nota.

En caso que la lesión muscular sea de primer grado, el argentino permanecerá de baja un par de semanas y tendrá tiempo de recuperación para el Mundial, pero si la dolencia es grado 2 deberá estar inactivo un mes, lo que comprometería su presencia en Qatar 2022.

NA-Télam