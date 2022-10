Lanzaron la nueva modalidad de inscripción del Programa Empezar

La Secretaría de las Juventudes lanzó oficialmente este miércoles las inscripciones para el Programa Empezar, con la novedad de que las anotaciones son vía online y requieren, además de los datos de los aspirantes, la información de los capacitadores.

Así lo confirmó el titular de la cartera gubernamental, Emiliano Blanco, quien indicó que toda la información está disponible en la página web juventudes.sanluis.gov.ar/empezar, donde se encuentra el documento para anotarse.

“Esta nueva modalidad de inscripción online permite que sea de manera cómoda, ágil e iguala las posibilidades entre las personas que viven en el interior con las de las ciudades más grandes”, sostuvo Blanco, quien agregó que con los datos requeridos en el formulario, incluida la de los capacitadores, permitirá dejar todo listo para la firma del convenio.

El Programa Empezar tiene como finalidad capacitar y entrenar a las juventudes de toda la provincia en empresas privadas, para que desarrollen aptitudes, conocimientos y habilidades que promuevan la transición al empleo formal.

Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años, quienes se formarán durante seis meses bajo alguna de dos modalidades: aprendiz o entrenamiento.

En la primera, la o el joven debe tener formación secundaria técnica, formación terciaria o universitaria. En este último caso, debe contar con un avance del 50 % de la carrera y ésta ser afín al rubro del comercio, empresa o emprendimiento. Además, al momento de firmar el convenio tiene que presentar toda la documentación requerida. El monto que se paga es de $18.000 mensuales.

En tanto que en la modalidad Entrenamiento no es necesario tener conocimiento previo particular cursar estudios que guarden relación con la actividad o servicio que brinda la firma. Las y los inscriptos que se encuentren escolarizados deben adjuntar un certificado de alumno regular del establecimiento al que asisten. El monto que se abona es de $15.000 mensuales.

En ambos casos, los requisitos para inscribirse son: no registrar empleo en los últimos tres meses; no recibir ninguna ayuda económica (ya sea provincial, municipal o nacional), a excepción de las personas con discapacidad; no haber sido beneficiario en ediciones anteriores del Programa Empezar y no ser cónyuge ni pariente hasta segundo grado.

Un dato importante a tener en cuenta es que la o el beneficiario se inscribirá junto al capacitador que previamente haya aceptado tomarlo en su empresa o comercio. Hay una serie de pasos que la o el joven debe cumplir para poder anotarse, como la presentación de cierta documentación, que está especificada en la página. Allí, las y los interesados también encontrarán el formulario, la autorización y certificaciones que deben completar, al igual que la normativa vigente.

Las personas que estén interesadas en ser capacitadores deben tener la documentación requerida al momento de anotarse: certificación actualizada de IIBB, certificación actualizada de AFIP y la habilitación municipal; y en el caso de que el comercio o negocio tenga personal en blanco, deberá presentar un formulario 931.

Las y los menores de edad también pueden anotarse. Deben descargar la Autorización del Tutor que se encuentra en la página de la Secretaría de las Juventudes-Programa Empezar.

Quienes ya se anotaron anteriormente y quieran ser parte del programa tienen que completar esta nueva instancia de inscripción online de forma obligatoria.

Para consultas, las y los interesados tienen múltiples vías de contacto. Pueden llamar al 4452000, interno 3614 o enviar mensaje de WhatsApp al 2664-773165 (en ambos casos, la atención es de 8:00 a 18:00) o mandar correo electrónico a programaempezar22@gmail.com.

ANSL/ALG