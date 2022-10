Zombies y personajes de terror marcharon por San Luis

Con récord de participación en las 11 ediciones, la caravana zombie (con 200 participantes) que comenzó en el edificio del Correo Argentino tuvo como destino el Centro Cultural José La Vía, donde los personajes que animaron y asustaron en la tarde de una nueva edición del Fandom Fear Fest hicieron base. Surgidos del universo de las películas de terror, los disfraces fueron uno de los atractivos del encuentro que significó una nueva oportunidad para que los fanáticos y seguidores se enlacen.

La convención se extendió por casi toda la tarde de sábado y luego ocupar la avenida Illia con dos cuadras de gente -lo que obligó a la Policía Municipal a cortar hasta tres calles en simultáneo- los postulantes se asentaron en la ex estación de trenes, que aguardaba con un pequeño escenario donde estuvo el centro de la acción.

En los concursos, la categoría Dibujo fue ganada por Rocío González con "If looks could kill"; en Cuento corto, Ángel Giraudo fue elegidos por "Exes"; en solista Kpop el primer puesto fue para Joaco y en el desfile cosplay las menciones fueron para Melina y Gisela con "Amety y Hornet"; Melina Muñoz con "Goshtina" y Alan Zapata, con "La Monja".

Entre los visitantes ilustres de la jornada se destacó Lady Lemon, la famosa cosplayer que para su visita a San Luis eligió personificar a “Pinhead” de “Hellraiser”.

En la explanada, se dispusieron diversos stands que le dieron al encuentro un espíritu ferial, siempre con el respeto a la temática. Hubo foods truck, venta de libros, de otros productos y largas colas de niños y niñas ansiosos por pintarse la cara, mientras un IT desquiciado jugaba a asustarlos.