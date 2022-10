Juventud buscará en San Juan el boleto a la Copa Argentina

Juventud tiene una misión que cumplir en San Juan. Debe sumar para meterse en Copa Argentina. A las 16 visita a Desamparados, que está peleando por el descenso. El partido es válido por la última fecha de la Zona A del Federal A de AFA.

El equipo puntano viene de capa caída. Estaba cómodo, pero en los últimos cuatro partidos rescató un solo punto. Eso lo hizo retroceder algunos casilleros, que hoy deberá recuperar si es que quiere jugar la Copa Argentina 2023. Si bien es cierto que está con el boleto asegurado para los octavos de final del Federal, la Copa sería un lindo premio para la institución.

Para el duelo de esta tarde recupera a Tomás Baroni, que ya purgó las dos fechas de suspensión. El central irá en lugar de Julián Giménez; el resto del equipo sería el mismo que empató 2-2 con Cipolletti.

Juventud parece haber perdido la memoria. Ya no es ese equipo compacto y confiable, que cuando hacía un gol daba la impresión que ganaba. Ya no genera tanto. Tiene muchas dudas y, como si esto fuera poco, ahora le convierten mucho.

Alexis Matteo tendrá que hacer hincapié no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. El equipo está falto de confianza. Los resultados no acompañan y la cabeza no funciona de la misma manera.

Hoy tendrá un misión difícil, pero no imposible. Debe sumar. Y lo bueno es que Juventud depende de Juventud. Eso sí: enfrente tendrá a un rival que necesita los puntos como el aire. Desamparados debe ganar y prenderle velas a Bolívar para que derrote a Huracán Las Heras, y de esta forma llegaría a un desempate. El "Víbora" depende de un hilo, pero con esa poca vida que tiene, saldrá a jugarle a un Juventud que venía cómodo, se complicó solo y ahora deber sumar para "coparse".