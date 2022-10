Avanza la ley de fomento a la inversión turística en San Luis

La Cámara de Senadores de la Provincia dio media sanción, por unanimidad, a la ley que establece un Régimen de Promoción de la Inversión Turística para San Luis. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La senadora Diamela Freixes, del bloque de Senadores Justicialistas, fue la encargada de dar los detalles del proyecto, en su carácter de presidenta de la comisión de Industria, Minería, Producción, Turismo y Deportes. Para trabajar el proyecto, contaron con la colaboración del secretario de Turismo Luis Macagno.

“Esta norma persigue un fomento de la actividad privada en el desarrollo de obras y servicios turísticos a fin de jerarquizar la calidad de la oferta turística en la provincia”, comenzó la senadora.

“Busca traer proyectos de inversión para el emplazamiento y explotación de parques temáticos y grandes centros de atracciones turísticas, la construcción de hoteles y complejos de cuatro y cinco estrellas y la realización de obras de reforma, de ampliación o de remodelación de establecimientos hoteleros existentes, para incrementar su categoría”, enumeró.

Entre las medidas que destacó para fomentar las inversiones, Freixes nombró la exención de hasta un 100% en el pago de ingresos brutos e impuestos inmobiliarios, del automotor, acoplados, motocicletas y sellos.

También remarcó que el Poder Ejecutivo podrá hacer donaciones de inmuebles, donde el inversor deberá destinar una suma equivalente hasta el 30 por ciento del monto del proyecto a la infraestructura necesaria para el aprovechamiento y potenciamiento de la zona, con inversiones en construcción de caminos, tendido de red eléctrica, provisión de agua potable, entre otros.

Además conforme a criterios técnicos de desarrollo turístico, el Poder Ejecutivo podrá disponer de estos inmuebles bajo la modalidad de venta, locación o comodato. “Son ventajas que vienen a sumarse a la inversión pública en infraestructura turística que desde hace varios años el gobierno viene realizando”, aseguró la legisladora.

El régimen de promoción, de ser aprobado, tendrá una vigencia de 15 años y la autoridad de aplicación será el Programa de Infraestructura Turística de la Secretaría de Turismo. Por último, el proyecto invita a los municipios a adherirse a la ley.

“Sabemos la importancia que reviste el turismo como fuente generadora de riqueza, como actividad estratégica para el desarrollo económico, social, ambiental e inclusivo. Sin embargo, hoy nos hallamos en desventaja competitiva frente a otras provincias, incluso vecinas, que ya cuentan con leyes de promoción o fomento y se torna fundamental que San Luis otorgue beneficios que atraigan nuevas inversiones”, reflexionó Freixes.

La senadora recordó que la última temporada de verano en el país generó ingresos por 635 mil millones de pesos y la provincia pasó del puesto 13 al 11 en la cantidad de turistas recibidos en lo que va del año, según el Indec. “El fomento a la actividad privada en el desarrollo de obras y servicios turísticos es oportuno y necesario para que San Luis continúe creciendo y consolidándose como el destino elegido por miles de turistas que nos visitan todos los años”, resumió la legisladora.

Si bien el proyecto fue aprobado en general, de forma particular los senadores de Unidos Por San Luis se opusieron a los artículos 3, 6, 7 y 11. Sergio Guardia dijo que no acompañaron estos artículos ya que aseguraron que en la ley no hay un plan de desarrollo sostenible para las localidades turísticas y por otro lado por el ítem que permite la donación de inmuebles por parte del Ejecutivo.

