Las bebidas alcohólicas acumulan subas superiores al 80 por ciento

Las bebidas alcohólicas no conforman la canasta de artículos de primera necesidad. Sin embargo, hay muchas personas que optan por este tipo de productos para compartir entre amigos o en familia. Ese gusto cada vez es más inalcanzable. Sostienen que en lo que va del año, la suba fue de más del 80%.

“Todo depende de la variedad, pero han aumentado. En el caso de las importadas, por ejemplo, subieron más del 100%”, estimó el presidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina, Ángel Soria.

Un sondeo de El Diario de la República arrojó que por las actualizaciones los consumidores cambiaron sus hábitos. Algunos mermaron las cantidades de artículos que compraban al mes, otros rotaron hacia las marcas más económicas. Por su parte, los comerciantes apelan a generar promociones llamativas para levantar las ventas, que indefectiblemente son impactadas por el alza de los precios.

Las gaseosas no quedaron exentas. En lo que va del año los precios crecieron un 70%.

“En mi caso puedo ver que el incremento acumulado es de entre el 50 y el 60% como base. De ahí, algunas bebidas van al 80% y otras importadas superan el 100%. He reducido la compra, solo dejo lo que más se vende. Si hay algún cliente que consume un artículo específico lo encargo, pero últimamente dejo solo las marcas y productos más conocidos”, indicó Santiago Ceschin, propietario de un almacén.

De acuerdo al Indec, a nivel nacional en septiembre las bebidas alcohólicas se ubicaron en un acumulado del 101,4% y se encuentra entre los artículos que más crecieron en los últimos doce meses junto a los aceites, grasas y mantecas, con el mismo porcentaje; y las verduras, tubérculos y legumbres, con el 125,1%.

En San Luis, de acuerdo a las cifras del Índice de Precios al Consumidor, en términos generales las bebidas y alimentos subieron un 6,3% mensual y un 85,8% interanual, lo que concuerda con las referencias de los comerciantes consultados. En el segmento específico de bebidas alcohólicas, la variación mensual arroja el 7,6%.

Conveniencia de venta: en los locales más pequeños optan por tener una gama de productos reducida, pero que se venda con mayor facilidad. La cerveza, el fernet y el vino son los artículos que más se comercializan.

“En mi caso los productos con alcohol no son el fuerte, pero tengo stock de latas de cerveza. Hace poco que lo trabajo, alrededor de 3 o 4 meses. En ese tiempo que llevo de venta, subió 2 o 3 veces. Las actualizaciones fueron del 5% aproximadamente. No las trasladé al precio en cartelera porque el distribuidor me envía latas sin cargo de acuerdo a la compra y con eso cubro para mantener el precio que tenía. Pero sí se nota que hubo aumento”, comentó Carlos Torranzo, dueño de un kiosco del microcentro de la capital.

Los valores de los artículos son reveladores. En las despensas se consiguen latas de cerveza con una base de entre $190 y $210; las importadas superan los $700. El pack de seis, se consigue entre $1.000 y $1.100. Lo que refiere a cerveza en botellas, rondan montos de entre $380 y $390 como base. Hay promos de $600 por dos unidades.

En cuanto a vinos, lo más barato se encuentra entre $300 y $350, según la marca. En lo que se relaciona al fernet, se pueden conseguir combos por $2 mil de primeras marcas (con la gaseosa de cola incluida); si se buscan por separado, la bebida sin alcohol ronda los $600 y el fernet $1.500.

En almacenes, la diferencia de precios con respecto a mitad de año en algunos artículos llegó a los $100. “Según lo que llevan los clientes uno apela a las rebajas, hay de todo. Por lo general, trato de ofrecer promociones. A veces se complica con los supermercados, porque hay competencia entre ellos y los distribuidores. Hoy en día hay algunos productos que son más convenientes comprarlos en las cadenas para revenderlos”, contó Ceschin.

En los supermercados, los valores son diversos. Un aperitivo americano se encuentra en $1.090 la botella grande y más de $600 la medida más chica. Una cerveza negra de marca tradicional (grande) se puede comprar por cerca de los $430. La misma bebida en su versión rubia se encuentra en $416 y en latas hay variedades de entre $239 y $387. Un aperitivo de limón de primera marca ronda los $523, un fernet chico de segunda marca llega a $439; un vodka $1.500. Los vinos van entre los $300 y los $2 mil.

Asimismo, hay un universo de valores aún más elevados en otro tipo de negocios más específicos del rubro. Los productos importados se exhiben en un promedio de $5 mil. Pero hay vinos o whiskys que superan los $10 mil.

Gaseosas

Las bebidas gasificadas sufrieron también un impacto importante. De acuerdo a lo que apuntó Soria, treparon el 70% en lo que va del año y arrojan dificultades de competencia frente a los supermercados. En el recorrido que concretó El Diario se advirtieron diferencias $100 entre las cadenas y los negocios más pequeños.

Afirman que del 11 de abril al 5 de octubre, crecieron un 55% los precios de la bebida de cola más famosa. Varios aseguran que las actualizaciones se dan una vez al mes.

Redacción/MGE