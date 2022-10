Juventud va por la recuperación a Bahía Blanca

Juventud visita hoy a las 16 a Villa Mitre de Bahía Blanca por la 32ª fecha de la Zona 1 del Federal A de AFA. El equipo puntano tendrá dos bajas sensibles, ya que no contará con Tomás Baroni y Walter Figueroa, ambos expulsados ante Bolívar en la jornada anterior.

El "Juve" viene de dos derrotas consecutivas. Cayó de visitante ante Sansinena 3-1 y después perdió en casa 2-0 con Bolívar, y en los dos partidos fue claramente perjudicado por el arbitraje. Y del tercer lugar, que ocupaba hace un par de jornadas, retrocedió un casillero. Y como si esto fuera poco, tiene que cambiar la mitad de la defensa por las expulsiones de Baroni y Figueroa. Julián Giménez y Eber Garro serán los reemplazantes.

Juventud es un equipo que se siente más cómodo de visitante que de local, pero el partido de esta tarde será una empresa muy complicada, ya que tendrá enfrente a un adversario que es escolta del líder Olimpo y que cuenta con jugadores de mucha jerarquía. El "Auriazul" deberá tener mucho equilibrio en sus tres líneas para evitar ser superado por un rival que ataca muy bien por las bandas.

El Federal A de AFA es un torneo muy parejo. No hay un cuco. Si bien es cierto que Olimpo sacó una diferencia grande, esa brecha es desde lo estadístico, no desde lo futbolístico. Un claro ejemplo de ello es que Juventud al líder le sacó cuatro de los seis puntos en juego. Pero hoy juega con el otro equipo de Bahía Blanca. Y la historia será otra, ya que los dos no llegan en el mejor momento. Los puntanos hace dos jornadas que no conjugan el verbo ganar. Y los bahienses, que venían cómodos en el segundo lugar, en las últimas fechas dejaron varios puntos, y esa zona de confort ya no es tal.

Juventud tiene argumentos para ganar. Tiene que cambiar el chip y olvidarse del daño que le hicieron los arbitrajes en las últimas dos presentaciones. Si el equipo entra concentrado puede hacerle daño a Villa Mitre, que es un conjunto que ataca bien, pero tiene algunos inconvenientes en las transiciones, y es ahí donde el "Juve" le puede hacer daño, principalmente con la velocidad de Misael Sosa, que de a poco va recuperando su nivel.