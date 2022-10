Un gaucho fue abducido por un OVNI y predijo la pandemia

Tiene un nombre común pero la historia de Juan Pérez no es para nada normal. Este gaucho sostuvo que se “subió” a un OVNI y vivió para contarlo ya que anticipó la pandemia del coronavirus. A pesar de este inesperado encuentro, dijo que sufrió el rechazo de su entorno pero eso ya no le molesta, ni tampoco las burlas. Son más quienes están dispuesto a escucharlo.

“Después del encuentro empecé a soñar cosas que iban a pasar. Yo vi una gran tormenta que venía de lejos, no podía explicar cómo sabía de esa lejanía, pero sabía que no se podía ir para allá (Europa) porque iba a haber más muertos ¿Cómo se explica a alguien eso que pasa con la vida?”, dijo sobre lo que fue finalmente la pandemia de la COVID-19.

Su vida dio un giro el 6 de septiembre de 1978, cuando tenía apenas 12 años. Fue una madrugada en Venado Tuerto, mientras se disponía a arriar caballos en medio del campo.

Una máquina extraña que desconocía, apareció frente a él en medio de la niebla. Una puerta que se abrió, una invitación a subir y el contacto cercano con seres desconocidos.

“Había un sujeto chiquito y otro muy grande, de dos metros y pico, con forma humana. Yo le hablaba. Había como una pared invisible que no podía traspasar, pero si el otro ser chiquito. Cuando salgo de ese lugar, a los 30 metros había otro aparato”, comentó Juan a una nota televisiva con TN.

Pérez es una persona sensible. A partir de este encuentro, sufrió el rechazo y la burla de su reducido entorno campero, incluida su propia familia. Pero no solo eso, sino que con este suceso desarrolló el don de la premonición.

“En el campo no me creía nadie, ni mi familia y menos los chicos de la escuela. Me han escupido, se burlaban de mi”, señaló sobre la traumática experiencia con la sociedad.

El gaucho sostiene que aún ve premoniciones y observa cosas en los cielos. Ahora vive en Venado Tuerto, junto a su familia, donde medita sobre lo sucedido, cría chanchos y se dedica a sus perros. “No quiero tener más contacto, porque tengo miedo. Tengo miedo a lo desconocido”, dijo emocionado ante las cámaras.

Ahora repite su historia sin vergüenza.

Fuente: TBN/MAM.