Un pedazo de chamamé delicado

Aunque está radicado en Buenos Aires, Dardo Néstor Flores, más conocido como Rudi Flores, lleva ferviente en la sangre la música de su Corrientes natal. Con una trayectoria que casi le equipara a la edad, el cantautor recorrió diferentes escenarios de Argentina y del mundo. Ahora, el reconocido artista llega a San Luis para hacer tres shows: esta noche en el Boliche Don Miranda; mañana en Sala Andanzas, en Sucre 2020, en la capital puntana, junto a Marita Londra; y el domingo en Merlo.

Durante más de 30 años, Rudi recorrió escenarios europeos y de África junto a su hermano Nini Flores, quien lo acompañaba con su acordeón y bandoneón. De esa dupla, por la partida tan temprana de Nini, quedó mucha música inconclusa. Más entero, pero manteniendo viva la memoria de su hermano, Rudi retomó ese repertorio y ahora lo interpreta junto a Nicolás Cardozo, de solo 20 años.

“Vamos a presentar un espectáculo de música litoraleña. Nico es la aparición más importante de toda la juventud chamamecera, vive en Buenos Aires, pero es hijo de litoraleños, así que tiene esa música en su sangre".

Alienta a Rudi el hecho de que Cardozo conozca todo el repertorio que tenía con su hermano, a tal punto que piensa grabar temas que había empezado a grabar con Nini y que quedaron inconclusos.

Nicolás conoció a Rudi en los escenarios. “Cuando era muy chico su padre lo llevaba a los conciertos, de ahí lo conozco, de esas noches de folclore. Para mí es una gran alegría compartir música con generaciones tan distantes a la mía”, contó.

Este es uno de los proyectos que Rudi mantiene vigente. El otro está al otro lado del Atlántico, en París, donde viajará el mes que viene para alimentar el trío que mantiene allá y con el que hará una gira por España.

Flores, además, dijo ser un gran admirador de la música de Cuyo. "Para un guitarrista la región de Cuyo es el paraíso. Cada vez que voy para aquellos lugares me siento como un pez en el agua por más que no sea mi región, me gusta tanto estar ahí, escuchar esas guitarras", concluyó.