Celebraron su día en plena lucha por sus derechos

Las agricultoras, puesteras, ganaderas, campesinas, apicultoras o indígenas, como ellas quieran que las llamen, tienen mucho camino por recorrer para achicar la brecha de género y estar en igualdad de derechos con respecto a los hombres. Son el eslabón más importante en la cadena productiva para terminar con la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición. Según el Foro Mundial de Alimentación (FAO) si ellas tuvieran el mismo acceso a los recursos, la producción agrícola en los países en desarrollo aumentaría entre un 2,5 y un 4%, y el número de personas desnutridas en el mundo disminuiría entre un 12% y un 17%. Preocupadas, movilizadas y emocionadas, una gran parte de las productoras de San Luis se reunió en Dónovan, para celebrar su día.

La anfitriona del encuentro fue Rosa Elizabeth Amieva, quien cumple un rol activo dentro de la agricultura familiar. El sol anticipaba una jornada calurosa, pero las nubes llegaron para aliviar el mediodía. La apertura fue en una carpa dispuesta al frente de "La Granja de Eli, con fines productivos, educativos y comerciales".

Anfitriones. Mario Guerra, compañero incondicional de Rosa Elizabeth Amieva.

Las palabras reflexivas a cargo de Sandra Matacotta, Fernanda Alza y Marcela González Marcos, y la última fue Amieva. “Ellas saben resguardar las semillas y cuidar el agua, la tierra y los bienes comunes garantizando alimentos sanos, preservando lo cultural, lo social y lo ambiental. Han sabido organizarse a lo largo de todo el territorio y es por eso que volvemos a encontrarnos para seguir organizándonos en nuestra provincia”, aseguró Matacotta y siguió: “Son las mujeres las que están al frente de las luchas, quienes desde sus organizaciones gestionan proyectos, tejen redes con otras organizaciones e instituciones, resistiendo a un modelo que cada día más las empuja a salir de sus campos para trasladarse a la ciudad”.

Acompañaron Verónica Frigidi de Senasa, Carla Rodríguez de Agricultura Familiar y Natalia Azarko de Parques Nacionales.

Luego siguió González Marcos, quien visibilizó otro rol central que también garantizan las mujeres aguerridas en defensa de la familia, y son los cuidados de las niñas y los niños, de las personas enfermas, de los adultos mayores y de las tareas del hogar, en simultáneo, mientras se ocupan de “la cría de cabritos, pollos, conejos, producen hortalizas, elaboran dulces, preparan pastelitos, hacen tortas al rescoldo, pan casero, cosechan los huevos, cuidan y alimentan a los cerdos, a las gallinas, hacen arrope, miel, escabeche, salsa de tomate, recolectan nueces, frutos secos, cebolla, tomate, lechuga y melón”, aseveró.

Agregó que aún restan muchos desafíos para lograr que “ellas tengan el lugar que se merecen en cuanto al acceso a la tierra, al agua, la salud, la educación, la conectividad, tan fundamental en estos tiempos, la digitalización de la vida cotidiana, donde tanto para estudiar como para sacar un turno, o realizar un pago se realiza de manera virtual”.

González Marcos tomó la palabra para expresar que “no se trata de una lucha entre mujeres y varones, sino de que la sociedad comience a reconocer el importantísimo trabajo que las campesinas e indígenas realizan; de no seguir reproduciendo un sistema patriarcal, ni en la ciudad, ni en el campo. Se trata de visibilizar las voces de las mujeres respetando las formas de organización que en las familias se han dado, pero superando las dificultades que se presentaron durante la pandemia. Supieron construir redes, producen de manera agroecológica, inventaron nuevas formas de comercialización, se han organizado, y en definitiva siguen garantizando la soberanía alimentaria en cada uno de sus pueblos”.

Además manifestaron su solidaridad con “las hermanas mapuches que junto a sus hijas e hijos defendían sus tierras y fueron reprimidas por los gobiernos nacional y provincial. Exigimos el cese y la persecución que vive el pueblo mapuche, la sanción inmediata de la ley de humedales, necesaria para proteger la biodiversidad y darle freno a las grandes quemas que sostienen el modelo de los grandes agronegocios en beneficio de unos pocos, pero que destruye los ecosistemas y la calidad de vida de quienes habitan allí”.

Amieva dejó por un ratito de estar pendiente de las empanadas y de las bebidas con las que recibió a sus invitados y fue breve: “No podemos dejar pasar los últimos acontecimientos, repudiamos enérgicamente el intento de magnicidio de Cristina Fernández, como una manera de disciplinar nuestros cuerpos y accionar político, expresión real de la violencia mediática política que instala y legitima un discurso de odio. Queremos que la Justicia investigue con celeridad para frenar a quienes pusieron en riesgo la democracia que nos ha costado tanto conseguir”, dijo emocionada.

Finalmente celebró la decisión de la Cámara de Diputados de San Luis, que declaró que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, “reconociendo la importancia que simboliza este día en que se visibiliza la loable tarea que desempeñan”, cerró la productora.

Ana Palma y Oscar Campos de la comunidad Palma Ayayme estuvieron a cargo del cierre. Invitaron a Juan Lavandeira, el ministro de Producción, a participar de una breve ceremonia “para pedirle permiso a nuestra madre tierra y para que proteja a todos los que asistieron a este encuentro”, dijo mientras encendía un cuenco.



El Gobierno de San Luis trabaja enfocado en ponderar el trabajo de la mujer y en este caso el de las que trabajan en la ruralidad. Es un eje muy importante, porque son las movilizadoras de la vida, las que cuidan y entienden la importancia de los alimentos porque buscan lo mejor para su familia y la comunidad. Ellas son el motor de la soberanía alimentaria. Acompañarlas es importante y visibilizarlas mucho más. Juan Lavandeira.



Después hubo diferentes actividades en las que participaron las productoras y las referentes de diferentes instituciones.

“Estoy feliz, esperaba una mayor concurrencia, nuestras compañeras de Villa Mercedes no pudieron llegar, la gente de El Volcán estaba en una feria y entendemos porque es importante comercializar la producción. Además faltó Ayelén Mazzina que es una precursora nuestra, está más que justificada porque ahora tiene una enormísima tarea como ministra. La acompañamos y estamos felices por ella también. Muchas o pocas lo importante es que hicimos este encuentro igual, lo que no se nombra no existe y nosotras estamos, existimos y vamos dar lucha. Para el encuentro del año que viene espero muchas cosas: me encantaría que venga el gobernador y deseo que el tercero sea en otra localidad, que esta iniciativa llegue a las mujeres rurales de toda la provincia”, concluyó Amieva.