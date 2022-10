Los mayores de 15 podrán hacer el secundario en el "Benito Juárez"

El colegio Nº 11 “Benito Juárez” de Villa Mercedes sumará un espacio de formación para que los jóvenes que tienen más edad de la sugerida o que hayan abandonado sus estudios puedan cursar y completar el secundario. La propuesta, denominada “Escuela para jóvenes”, fue aprobada por el Ministerio de Educación de San Luis y se pondrá en marcha el año que viene, con una particularidad que la diferencia de otros programas similares: las clases no serán nocturnas, sino en los mismos horarios que el resto.

El director del establecimiento, Flavio Guzmán, contó que empezaron a trabajar en el proyecto el año pasado, para dar respuesta a una necesidad que cada vez se hacía más grande. “Periódicamente recibimos alumnos con estas características, que por algún motivo han discontinuado sus estudios, han sido repitentes o por motivos laborales han tenido que dejar, lo que ha generado que tengan una escolaridad intermitente”, contó.

Y si bien reconoció que siempre han existido estudiantes con estas particularidades, notaron que hay un incremento a partir de la pandemia de coronavirus. “Muchos no se adaptaron a la modalidad virtual que estaba vigente en ese momento o cuando se volvió a una semipresencialidad no se sintieron contenidos en las instituciones. Eso hizo que muchos repitieran y que en algunos casos no fueran aceptados en otras escuelas convencionales. Por eso esta propuesta es tan importante”, expresó.

Las chicas y los chicos de entre 15 y 17 años que no hayan realizado el secundario podrán inscribirse a la nueva modalidad que les permitirá egresar con la misma orientación que los demás estudiantes del colegio, que es en Economía y Administración. Sin embargo, el plan de estudios es más corto y en vez de tener que cursar durante seis años, solo deberán hacerlo durante cuatro.

“Tienen una carga horaria diferente y se va a trabajar de manera transversal con los distintos proyectos que tenemos, como la panadería y la huerta, de manera tal que no tengan materias aisladas, sino que estén integradas en estas iniciativas académicas y sociales”, detalló el director.

Las clases del primer año se dictarán a partir de 2023, cuando comience el ciclo lectivo para toda la provincia, pero las inscripciones se abrirán a partir del próximo lunes 31 de octubre. Para anotarse deben acudir a sus oficinas, en el edificio de Ayacucho 51 frente a la plaza Lafinur, de lunes a viernes entre las 9 y las 11 de la mañana.

Por ahora, el cupo máximo es para 25 alumnos y estarán a cargo de docentes de la institución que fueron reasignados para cumplir esta nueva función. A medida que pase el tiempo, se incorporará el segundo año también durante el turno matutino y luego tercero y cuarto sucesivamente, pero en la tarde, y ampliarán la planta de profesores.

“Siempre estamos pensando en cómo podemos mejorar nuestros servicios educativos. Y creemos que esta es una forma de darles más alternativas a esas poblaciones que quieren terminar sus estudios, pero que no están lo suficientemente contenidas en los establecimientos", dijo Guzmán.

