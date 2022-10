Tinta roja que baña las sierras

Para los merlinos no será necesario que aparezca Chuky o Annabelle para sentir escalofríos. Un grupo de cineastas locales organizó "Merlo sangriento", la primera muestra de cine de terror que se realizará en la localidad turística desde hoy hasta el domingo y tendrá charlas, debates y proyecciones de cortometrajes y películas locales y nacionales que prometen erizar la piel.

La Casa del Bicentenario, ubicada en Piedra Blanca Arriba, es la sede elegida para el encuentro terrorífico que tendrá entrada libre y gratuita. La apertura será a las 20 y el cronograma de hoy se completa con las proyecciones del quinto capítulo de la serie "Pesadilla en las sierras" dirigido por Agustina Moreno y la película "Pussycake" de Pablo Parés, con un debate final sobre lo vivido durante la jornada.

La muestra contará con cortometrajes del género llegados desde Argentina y España como "Putrid", "La nueva", "Tierra de nadie" o "Cenizas". Además de las proyecciones de largometrajes nacionales como "Aterrados", de Demian Rugna, y "The red book ritual", de Ariel Luque y Black Mandala.

"Durante los tres días habrá charlas sobre cómo hacer cine de terror en Argentina y también sobre actuación frente a cámara", adelantó Juan Ever, uno de los organizadores.

También estarán presentes el director y guionista Demian Rugna de la película "No sabes con quién estás hablando" y "Aterrados" y el actor Bruno Giacobbe, quien participó en "The red book ritual", "The devil's Tail" y "Aterrados".

"Merlo sangriento" está organizado por la productora Tu Javie, conformada por Ever, Belén Wilchen, Ezequiel Agüero, Hidaya Olguín, Marcelo Gómez y Luciano Mezher. Los jóvenes merlinos apostaron al cine de terror en la localidad y comenzaron a darle visibilidad con otros proyectos como talleres, convocatorias y, la principal, la producción y grabación de la serie "Pesadilla en las sierras", donde invitaron a directores locales para dirigir cada capítulo.

Con esta primera edición de la muestra, van por una nueva apuesta y no bajan los brazos. Sienten que con cada proyecto se avivan las ganas de que Merlo conozca un poco más sobre el interesante y tenebroso mundo del terror y el suspenso.

"Nuestro objetivo siempre fue el de difundir este género que sentimos como propio y que tiene mucho para dar. Además queremos apostar al cine nacional que creció un montón en los últimos años", expresó Ever.