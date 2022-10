Dalma lanzó una emotiva canción para Diego, el día que cumpliría 62 años

La hija mayor de Diego Maradona, Dalma Nerea Maradona, compartió un conmovedor regalo que le hizo a su padre para homenajearlo en su cumpleaños.

"Se los cuento ahora porque a las 12 voy a estar en una y no quiero dejar de compartirles esta historia. Todos los años con Giani (Gianinna Maradona) pensábamos en hacerle regalos originales y que le quede un recuerdo que no sea algo sólo material", comenzó en el texto que publicó a través de una historia en Instagram.

"Este año se me ocurrió a mí porque varias noches soñé la frase 'Esperame, te llevo margaritas...', y sentía que tenía que hacer algo con eso. Me surgió esta idea y a Giani le encantó. Gracias a ella también me animé. A las 12 van a saber cuál es el regalo para él", agregó antes de medianoche.

También aprovechó para agradecer a los compañeros que la ayudaron en el proceso: "No hubiera sido posible sin mi amigo del alma Piru Sáez, que me ayudó en todo. Sin él y su equipo esto ni hubiera sido posible. Qué emoción y qué felicidad celebrarlo como él siempre quería".

"Ojalá le llegue nuestro regalo con todo el amor porque lo extrañamos todos los días. Una bruja, una ciudad, un rey, un pompón, un color y yo", cerró.

La imagen de las margaritas

El regalo trata sobre una canción llamada "Margaritas", que referencia a la fotografía que se hizo viral en todo el mundo y que llegó a convertirse en imagen de remeras, un mural, un tattoo y que ha sido plasmada en cada cuenta maradoniana que aparece en las redes sociales.

Se trata de una foto muy importante en la vida de Maradona, tomada en 1989, donde aparece una Dalma de dos años vestida de amarillo y poniéndole flores en las medias a su padre, quien aparece sentado sobre una pelota de fútbol y que mira con atención la travesura que está haciendo su hija, con ojos llenos de amor.

