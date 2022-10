"La salud de las que cuidan", un documental de Agustina Bordigoni

¿Qué pasa con la salud de las mujeres que cuidan la salud? Esa fue la pregunta que se hizo Agustina Bordigoni cuando decidió presentarse a una beca de formación en temas de migraciones impartida por los medios de comunicación El Faro, de El Salvador, Efecto Cocuyo, de Venezuela y la DW de Alemania, con el auspicio del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. De todas las postulaciones de periodistas de todo el mundo, Agustina quedó entre las 60 seleccionadas que presentaron proyectos sobre migraciones y género. Su trabajo se orientó en investigar sobre las mujeres migrantes que realizan tareas de cuidado, algo que, según la licenciada en Relaciones Internacionales y comunicadora, sucede con mucha frecuencia.

Después de cinco meses de trabajo intenso, más de 15 horas de grabación y otras tantas de edición, nueve protagonistas entrevistadas de Venezuela, Ecuador, Paraguay, Colombia y Uruguay, y cuatro profesionales que aportaron sus conocimientos, Agustina pudo condensar toda esa información en un documental de 37 minutos llamado "La salud de las que cuidan", que se puede ver en el canal de YouTube de El Diario de la República y de La Opinión.

Esta tarde, la investigadora hará una función especial para las familias y amistades de las personas que participaron en la realización del audiovisual. Será en el microcine del Centro Cultural "José La Vía" a las 18:30.

“Sucede mucho que las mujeres migrantes en el mundo, no solo en Argentina, se insertan como primer trabajo en tareas de cuidado, independientemente del título que tengan. Me tocó entrevistar, en una primera etapa que fueron notas escritas, podcasts y algunos videos, a mujeres que eran doctoras en educación, por ejemplo, y habían empezado a trabajar en Argentina limpiando una escuela o cuidando a un adulto mayor", contó la comunicadora.

En ese trabajo —que fue también un especial publicado en el semanario La Opinión—, donde hablaron tres mujeres de San Luis y otras migrantes que están en otros lugares de la Argentina, las entrevistadas contaron en qué condiciones se da ese trabajo.

"Uno de los temas que salió como principal en todos los testimonios —dijo Agustina— fue el de la salud, cómo les afectaba a ellas emocionalmente, sobre todo ese tipo de trabajos".

De esos 60 trabajos premiados inicialmente, los organizadores del concurso seleccionaron otros 20, entre los que estuvo el de Bordigoni. La segunda etapa fue la de hacer el documental y evaluar si ampliaba el tema o lo acotaba un poco más. "En mi caso, como era muy general, decidí acotarlo a qué pasa con las mujeres migrantes que cuidan la salud de otras personas, es decir, qué pasa con la salud de las que cuidan la salud”, explicó Agustina.

La realizadora contó que al principio fue difícil encontrar los testimonios y que una vez que halló a las personas que quisieron participar tuvo que realizar varias entrevistas hasta lograr un ambiente de confianza donde las mujeres pudieran relatar, no lo que ella quería escuchar, sino lo que las mujeres querían contar. “Me encontré con cosas que no esperaba. Por ejemplo, una psicóloga de San Luis me decía que cuando una persona migra lleva consigo un duelo que es el del desarraigo y ese duelo se junta a su vez con el duelo de la persona a la que está cuidando, porque esa persona está o en el final de su vida o transitando una enfermedad, entonces esos duelos juntos hacen que la persona sea más vulnerable psicológicamente y psíquicamente a enfermarse”, expresó.

La pieza audiovisual contó con el trabajo de edición y montaje de Marina Balbo. También, Daiana Olguín y Lisardo Martínez, todos integrantes del equipo de Multimedia de El Diario de la República, aportaron con la grabación de imágenes y la edición.

PARA AGENDAR

DÍA: hoy

HORA: 18:30

LUGAR: Centro Cultural "José La Vía"

ENTRADA: Gratis