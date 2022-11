La vigencia del polirrubro más antiguo de Villa Larca, una historia con pertenencia

Con su frente repleto de carteles que indican algunos de los artículos que vende, el polirrubro Super Shopping Yudit cumplirá medio siglo el próximo año. Sus propietarios, Rosa Majul de De Luca y Antonio De Luca, se jactan de tener el negocio más antiguo, pero sobre todo el más completo de Villa Larca y la zona, ubicado en Comechingones 363.

Rosa (70) y Antonio (75) se casaron hace 51 años y tienen dos hijas, Sonia Gabriela (49) y Rosa Judit (35); además, entre las dos les dieron cuatro nietos: Jorge (26), Marcos (21), Lucía (12 ) y Ludmila (5).

Después de contraer matrimonio, compraron un terreno en el que edificaron la casa donde actualmente viven. Un sector fue dejado especialmente para disponer el negocio. “Fue la voluntad de Dios que pudiéramos trabajar los dos en un comercio, soy hija de árabes y me encanta el negocio y mi marido es hijo de italianos. Siempre nos gustó trabajar mucho”, resaltó Rosa.

La propietaria, al ser profesora de corte y confección, comenzó el emprendimiento con la venta de telas y artículos de mercería, y con los años anexaron distintos rubros. “Incorporamos vestimenta, calzado, perfumes, bisutería, golosinas, artículos de almacén y productos de limpieza, que lo convirtieron en el polirrubro más completo. Hasta llegamos a vender piezas de mueblería como sillas, mesas, camas y colchones, entre otros”, comentó.

Como en los barrios de las ciudades, en las localidades también se utiliza la tradicional costumbre de venta con la anotación de “libreta contra libreta”. “Le fiábamos a casi todo el pueblo y mi abuelo me decía: ‘Después la pasan, ni la miran y ni la saludan’. Tuve muchos clavos que no los pude cobrar, sino el negocio estaría mejor. Lo importante es que seguimos en actividad”, reflexionó.

La mujer admitió que fue estafada por esos clientes que nunca le pagaron y reconoció que tampoco quiso llevarlos al ámbito judicial para evitar inconvenientes. “Soy una persona muy creyente y siempre digo que no me gusta andar con problemas, yo hice el bien a quien lo necesitó, a familias que no tenían con qué comer, después les decía que a mí no me debían nada y rompía la libreta. Después la situación económica de ellos mejoraba y les volvía a fiar y en lugar de quedar bien, me estafaban de nuevo. A los que me engañaron de nuevo, cuando me los cruzo en la calle, los miro a los ojos y bajan la cabeza”, lamentó.

Al contrario de muchos comercios que la pasaron mal durante la hiperinflación del presidente Raúl Alfonsín, al polirrubro le fue bien dentro de todo el panorama. “Agregamos más rubros al comercio y compramos esos productos con un crédito que le brindó una firma de Villa Mercedes a pagar en 30, 60, 90 y 120 días, como se acostumbraba en esa época. La hiperinflación me benefició porque habían subido tanto los valores que la mercadería la pude pagar con menos dinero, al no haber actualizado los precios (del préstamo)”, señaló.

Actualmente el negocio subsiste ante el panorama económico que atraviesa el país. “Hoy todo está paralizado y hay muchos comercios acá; cuando vienen los turistas en temporada vendemos bastante. Pero a lo largo de la historia, el negocio nos permitió vivir bien y mandar a nuestras hijas a estudiar a San Luis a la universidad y que ahora sean profesionales”, resaltó.

Redacción / NTV