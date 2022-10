Polémica por las limitaciones que imponen propietarios para alquilar

El Diario de la República realizó un relevamiento por distintas inmobiliarias de la ciudad para consultar sobre las condiciones que exigen los propietarios a la hora de alquilar sus inmuebles. Entre las más reiteradas se advierten la prohibición de mascotas y de niños, que son las más cuestionadas en las redes sociales. La mayoría de los referentes del sector rechazan este tipo de ofertas y hasta las calificaron como un acto de “discriminación”.

“He visto ofertas, pero nunca me tocó atravesar una experiencia similar de que no reciban niños o mascotas. Sé del tema porque me he interesado en esto de las prohibiciones, creo que es un acto de discriminación o por lo menos lo veo desde ese punto”, contó Patricia Méndez, propietaria de una inmobiliaria ubicada en Pedernera y Caseros.

Los profesionales que fueron consultados coincidieron en que de diez alquileres al menos siete no aceptan animales. Las razones a veces obedecen a decisiones del conserje en el caso de que el departamento pertenezca a un edificio, para evitar conflictos entre los vecinos o complicaciones por el espacio que tenga de diámetro el inmueble.

“Con respecto a las mascotas, sí dependemos de que el propietario lo permita, porque hay lugares que no tienen balcón o patio, entonces prefieren no aceptarlas, lo mismo pasa en los edificios. La mayoría nos dice que no a estas cuestiones, pero es imposible encontrar inquilinos que hoy no tengan mascotas o hijos”, dijo Bruno Proto, dueño de una administración ubicada en Las Heras, entre Hipólito Yrigoyen e Ituzaingó.

Además, Proto precisó la experiencia sobre un complejo donde tienen unidades a cargo actualmente. “Hace tiempo, en ese lugar todos tenían animales, pero no se hacían cargo de ellos, algunos los sacaban a los espacios comunes y no limpiaban las necesidades de sus mascotas. Entonces buscaron excluir esto con una multa en las expensas de los inquilinos y les cobraban un proporcional mayor a lo que pagaban”, describió.

Juan Carlos Godoy, quien tiene su inmobiliaria en Belgrano y Colón, aseguró que de diez de sus clientes, siete no aceptan mascotas, pero en ninguno de los casos excluyen a quienes tengan hijos. “Eso depende del dueño, hay algunos propietarios que no aceptan mascotas, y con el tema de no aceptar chicos no hemos tenido ningún problema con las propiedades que se han alquilado. Es más, en algunos edificios los propios dueños de los departamentos tienen mascotas”, apuntó.

Para Guido González que un propietario ponga la condición de prohibir niños en su inmueble “es una locura” y no permite que eso pase en su inmobiliaria, que está ubicada entre Falucho y Junín. “Ese es un tema que nos ha tocado, pero no por parte de los propietarios, a mí me pasó que atendí personas en las oficinas que me preguntaban si no había problema en que alquilaran con niños y yo les decía que no, si son parte de su familia. Eso es una locura, no lo permitiría en mi negocio. Yo tengo hijos, soy abuelo y me parece lo más absurdo que hay. Que alguien tenga que buscar algo más cómodo es otra cosa”, detalló. A su vez admitió que la mayoría de las personas que hacen esas preguntas son mujeres solas.

En el caso de las mascotas, González explicó que en su administración de diez alquileres, en dos no aceptan animales por un tema de comodidad. Esta problemática no la viven quienes alquilan casas. “En algunos casos, el consorcio de un edificio impide lo de los animales. En nuestra inmobiliaria tenemos tantas casas y departamentos que la mayoría que accede a recibir mascotas son en alquileres de casas. Tuvimos situaciones en las que los animales impidieron robos o hechos de violencia, entonces a veces es conveniente cuando el inmueble es grande”, explicó.

En las redes sociales, y más que nada en grupos de alquileres de Facebook, hay muchas publicaciones donde la gente pide información de alguna oferta específica y aclaran que buscan un lugar que acepte niños o mascotas.

Según explicaron desde el Colegio de Martilleros de San Luis, por lo general quienes imponen estas normas son dueños directos que no afilian sus inmuebles para que los administren. “Cuando se ve una publicación así es pura y exclusivamente una decisión del propietario, ya sea por malas experiencias o porque no lo desean. La ley no puede prohibir este tema porque tampoco está regulado”, aseguró el secretario, Bruno Scanferlado.

Requisitos para rentar

Recibo y garantes

Las inmobiliarias piden una serie de requisitos antes de cerrar un trato. El inquilino o el responsable del alquiler debe contar con un recibo de sueldo y dos garantes. Esto es para chequear que quien rente no tenga deudas y su sueldo supere el monto que cuesta el lugar.

El dinero para ingresar

Abonar el mes de alquiler por adelantado, un depósito de garantía y honorarios de la inmobiliaria. El monto equivale tres veces lo que vale el alquiler actualmente.

Redacción/MGE