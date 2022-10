San Luis palpita el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias

En la previa al 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, la Plaza Pringles de San Luis amaneció repleta de vendedores, artesanías, banderas y carpas. El centro puntano ya respira el clima de un evento feminista histórico.

Cerca del mediodía, había entre 70 y 80 carpas de las participantes del encuentro que vienen desde diferentes puntos del país.

"No tengan miedo, nosotros somos artesanos que venimos de la provincia de Jujuy. No venimos a hacer ningún daño, nos quedamos hasta el domingo a la tarde y vinimos en dos colectivos llenos. No vinimos a participar de los talleres, solo venimos a vender porque vivimos del día a día y ya he viajado a varios encuentros", contó la artesana Ortencia Quispe.

Desde Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y hasta de Santa Cruz viajan las mujeres y disidencias, algunas a dedo y otras en colectivo.

"Vengo de Río Gallegos, Santa Cruz y es mi primer encuentro. El pluri es algo completamente diferente en todos los aspectos. Nos tocó gente muy hermosa en el camino y llegar hasta acá ya es un montón. Hicimos el viaje en tres tramos, desde Río Gallegos a Pico Truncado, desde ahí a Las Grutas y de ahí hasta acá. Tenemos muchísimas expectativas", expresó Nariela González.

Mujeres y disidencias ya están ansiosas por darle comienzo al encuentro que ya vive una previa llena de color.

Lejos del temor y los prejuicios

Familias, grupos de hombres y jóvenes también salieron a disfrutar de la ciudad en el día soleado. Lejos de los prejuicios y algunos temores virales que rondaron las redes, encontraron otra realidad.

“No pensaba trabajar porque a través de los comentarios, en la radio o de la misma gente sobre la violencia que puede haber en las marchas y en estas actividades que vienen, sentí temor. Pero hoy decidí trabajar y el ambiente no tiene nada que ver a lo que se comenta. Hay familias y hombres como cualquier día normal. Si bien es feriado hay mucha gente circulando”, contó José, un taxista puntano.