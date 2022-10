Higui: "No soy un ejemplo, hay gente que la pasó peor"

En marzo pasado, los feminismos celebraban la absolución de Eva Analía de Jesús, más conocida como Higui. Las calles y las redes sociales se habían inundado de reclamos para que absolvieran a la mujer que se convirtió en un símbolo de la lucha feminista y de las disidencias, no solo por sobrevivir a la violencia machista, también por enfrentar a la jurídica e institucional. En el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, Higui dijo presente y compartió una tarde de debate sobre su pasión: el fútbol.

Higui estuvo presa ocho meses, acusada de homicidio simple por actuar en legítima defensa ante el intento de una violación grupal por su orientación sexual en 2016.

Las participantes del taller de Fútbol Feminista y Transfeminista celebraron a Higui en la plaza Independencia con aplausos y cantos.



"El fútbol fue libertad total. Estoy aprendiendo lo que es un colectivo; una sola no puede llevar la mochila, búsquense. Ustedes me enseñaron a respetarme y quererme", expresó ante más de cien participantes. Sobre el rol del fútbol en su vida, indicó: "La directora técnica fue como mi madre, las jugadoras mis hermanas y adentro de la cancha me moví como yo quería".

Vestida de negro y con gorra, Higui no buscaba atención, pero aun así cuando las chicas se enteraban de que ella estaba ahí le pedían fotos.

"Cuando nacemos nos dicen que somos mujeres y a los 14 ya nos arman el croquis donde dice que tenés que tener cuatro hijos. No somos magas, es una locura. Fui una piba golpeada, conocí todos los derechos, estuve encerrada y no entendía nada, después conocí la lucha, me dio motivación para estar en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias y en otros lados, y poner un poco de energía en esta lucha, en esta pelea por la igualdad y los territorios de une misme", expresó a El Diario.

La mujer de 48 años dijo que no era su primer encuentro, pero esta vez era diferente. "Es la primera vez que lo siento por completo y entiendo por qué estamos acá".

La fiscalía del caso había pedido 10 años de prisión para Higui. Los feminismos respondieron solicitando una Justicia con perspectiva de género, y una de las frases que más repetían era: "Yo también me defendería como Higui".

Me siento más fuerte que nunca y más entera de cabeza. De cuerpo estamos todas rotas, pero los pensamientos y lo que siento en el corazón nada me lo cambia. Eva Analía de Jesús

Higui agregó: "No me siento un ejemplo. Hay gente que pasó peores cosas que yo, escucho historias de gente que fue rescatada de la prostitución y es muy fuerte. Lo que me pasó a mí es nada, pero sí es un incentivo saber que nos podemos defender", indicó.

La futbolista manifestó que hay que rescatar a mujeres y disidencias de los barrios, que es necesario llevar talleres y charlas para mostrarles sus derechos. "Son personas que están encerradas no solo en su casa, sino también en su cabeza y en su corazón. Se puede ser feliz como queremos y con las cosas que nos gustan. La felicidad existe", expresó.

Según Higui se está comenzado a cumplir con los derechos a la salud y a tener una casa o un terreno. "Estamos logrando la igualdad y dejamos de ser esclavas".

La mujer también manifestó su apoyo a la lucha travesti-trans. "Estoy con todes, como levantaron mi bandera, yo ahora levanto la suya".