Fauna: rescataron dos cóndores que tenían heridas en sus alas

La Secretaría de Ambiente rescató a dos cóndores andinos en Fraga y Toro Negro; los animales tenían sus alas heridas, lo que no les permitía volar. Ambos son adultos jóvenes y se encuentran en recuperación en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) que funciona dentro de la Reserva Floro Faunística La Florida. Cuando estén en óptimas condiciones de salud, serán devueltos a su hábitat para volar en libertad.

“Fue llamativo encontrarlos en las zonas en las que los hallamos, porque vuelan y se posan sobre las sierras, pero los encontramos en el piso, en zonas bajas y sin poder volar, síntoma que advertía que les había pasado algo en sus alas”, precisó la jefa del Área Fauna de la cartera ambiental, Lara Denapole.

El macho fue localizado en octubre pasado en Fraga y es el que está más comprometido. Al parecer, cuando fue descubierto tenía una de sus alas enganchada en un alambrado. “Capaz que bajó a comer y el alimento estaba al lado del alambrado; luego al desplegar las extremidades se engancharon y quedaron en esas condiciones. El miembro está muy caído y ahora está en pleno proceso de rehabilitación, con masajes de todo tipo. Por suerte no está quebrado, que es importante, debido a que tienen huesos neumáticos con aire adentro para que le sea más liviano volar. Es difícil operarlos y que queden bien, ya que generalmente no se pueden operar. Ahora hay que trabajar mucho la cuestión muscular para ver si podemos recuperar el ala”, detalló.

La hembra fue hallada en la zona de Toro Negro y también tiene un problema muscular en una de sus alas pero no es tan grave. “Vemos que levanta la extremidad y que la puede estirar, ya la trasladamos a una jaula más grande para que pueda hacer vuelos y se recupera bastante rápido”, describió.

Cuando ingresaron, estuvieron en cuarentena y se les realizaron radiografías para constatar si estaban quebrados. “El macho sigue en rehabilitación todavía, el ala no está recuperada porque no tiene la musculación necesaria. Le realizan masajes para ver si levanta la extremidad, pero continúa caída todavía y no puede desplegarla bien”, relató.

Los cóndores nunca se quedan en el CCVS de La Florida y la idea es que cuando estén ambos recuperados, se los libere en las sierras de la zona de San Francisco del Monte de Oro o de El Morro. “Primero será la hembra, en pocos meses, porque evoluciona favorablemente y el macho más adelante, porque su rehabilitación demora más”, manifestó.

Los animales en recuperación tienen aproximadamente una altura de entre 80 y 90 centímetros. Con las alas desplegadas de punta a punta llegan a los tres metros y pesan entre 10 y 12 kilogramos actualmente. “La diferencia entre el macho y la hembra es que el primero tiene una cresta en la cabeza y los ojos de color marrón, mientras que la segunda no tiene la cresta y posee ojos rojos. El anillo blanco en el cuello lo tienen los dos y el color de las plumas es el mismo”, precisó.

El cóndor es una especie que está en peligro, por eso la Secretaría de Ambiente tiene un convenio con el Programa de Conservación del Cóndor Andino que funciona en Buenos Aires, para accionar juntos en la subsistencia del animal. “Es una especie en la que trabajamos en su conservación y cuidado, porque desaparece de un montón de lugares donde antes existía”, explicó.

Según la funcionaria, también es llamativo que en los últimos cuatro o cinco meses ingresaron otros dos cóndores al CCVS. “Por lo general, entra uno o dos al año, a veces ninguno en ese tiempo. En el 2022 fueron cuatro en total”, manifestó.

Entró un macho adulto que está ciego y que no se puede liberar. “Llegó con los ojos comprometidos, se lo medicó pero perdió la vista igual”, dijo.

Hubo un cuarto que se rescató de la Torre del Amago, cerca de San Francisco. “Era un macho juvenil que se insertó la antena en el cuerpo, parece que se fue apoyar y se lastimó. Cuando llegó al centro estaba muy lastimado y al poco tiempo se murió”, lamentó.