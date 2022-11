Ya está en marcha el Programa Integral para la Autonomía

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis presentó el Programa Integral para la Autonomía (PIA) a partir del cual buscan que las mujeres y disidencias que hayan sufrido algún tipo de violencia puedan lograr la independencia económica a través de sus emprendimientos.

Ya son 50 las mujeres que están capacitándose a través de PIA, y a partir del mes que viene comenzarán a recibir un ingreso de dinero que tendrán que destinar a sus proyectos productivos para la compra de materias primas o herramientas.

"Venimos hace mucho tiempo pensando de qué manera podíamos generar este espacio, sobre todo con la posibilidad de reeducarnos y repensarnos en la cultura del trabajo que nos dignifica a diario, de nosotres como Estado brindar las herramientas para que puedan generar ingresos que les permitan la independencia económica y poder romper con los círculos de violencia que muchas mujeres sufren porque no pueden irse de sus casas, o no pueden llevarse a sus hijos o a sus hijas, que también son rehenes de este tipo de situaciones", expresó la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Tatiana Olguín.

En la presentación estuvieron las primeras beneficiarias que fueron convocadas debido a que ya tenían un contacto previo con la secretaría por sufrir situaciones de violencia. Fueron seleccionadas a través de un banco de datos y pertenecen a San Luis, Tilisarao, Villa Mercedes, Villa de la Quebrada y hay dos mujeres que están en contexto de encierro.

Olguín aclaró que por el momento solo trabajan con 50 mujeres dado que es la primera experiencia y buscan mejorar el programa para posteriormente ampliar la convocatoria con un trabajo territorial por departamentos.

"Había iniciado un proyecto, antes de pandemia, era de comidas y tuvimos que dejarlo porque no nos estaba yendo bien. Pero con PIA pudimos volver a soñar con nuestra casa de comidas, capacitarnos en lo que es la alimentación sin gluten y esto es tan importante que hasta soñamos con dar fuentes de trabajo. Estoy re agradecida, no solamente por mí sino también por mis compañeras que tienen proyectos increíbles", contó Cintia, quien tiene un emprendimiento de comidas.

Hace cuatro años, Cintia se acercó a la Secretaría para recibir asesoramiento y realizar una denuncia por la situación que vivía junto a su hijo de 9 años. Este año la convocaron para ayudarla y que tenga sus propios ingresos económicos.

Las beneficiarias son de la capital, Villa Mercedes, Tilisarao y Villa de la Quebrada.

"Hay muchas mujeres que realmente estuvimos en situación de calle, sin trabajo y la mayoría con hijos. Entonces esto es re importante para salir adelante y depender de nosotras mismas", expresó Cintia.

Las beneficiarias, actualmente, reciben capacitaciones de emprendedurismo. Sin embargo, las que ya han armado sus emprendimientos pudieron vender sus productos por primera vez en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se realizó el mes pasado, y lograron obtener ingresos. La iniciativa se realiza con el apoyo de los ministerios de Producción y de Desarrollo Social.

"A partir de diciembre empezarían a cobrar y van a tener también obra social. La convocatoria es siempre para ferias como la de Pequeños y Medianos Productores, porque la idea también es que ellas puedan manejar sus tiempos y que se preparen siempre para el siguiente evento. Si surge alguna cuestión independiente, porque hay algunas a las que les piden comidas para eventos, también las asistimos y acompañamos", contó la jefa del Área de Ingreso al PIA, Gabriela Fernández Aberastain.

La funcionaria detalló que el monto de dinero que recibirán las beneficiarias desde el mes que viene es similar al del personal del Plan de Inclusión Social, por lo que ronda los $38 mil, y percibirán ese valor por los 18 meses que dura el programa. Además, tienen un seguimiento continuo.

"Sinceramente es una gran ayuda para mí y para mis tres hijos, porque ahora que ellos me ven que estoy día a día con mi emprendimiento, también quieren aprender. Con la secretaría no me sentí sola ni un minuto. Fui una de las chicas del Pabellón Violeta y cuando salí me costó muchísimo salir adelante. Estuve casi dos meses golpeando puertas y pidiendo porque no tenía ni siquiera un paquete de fideos para mis hijos y eso es lo que más me dolía. Fui a la secretaría, las chicas me ayudaron con mercadería y me inscribieron en el programa", contó Anabella, quien estuvo en contexto de encierro. Actualmente tiene un proyecto de costura y hace bolsos, carteras, almohadas, entre otros productos.