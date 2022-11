Denunció que le vaciaron la cuenta

"El daño que me han producido es gravísimo. Además de mi tranquilidad y mi salud mental, porque mi cabeza no para de pensar si voy a poder recuperar mi plata". De esa forma Belén Fernández intentó sintetizar las consecuencias del ciberdelito del que fue víctima y del que todavía no ha tenido ayuda. La mujer denunció que le extrajeron aproximadamente medio millón de pesos de su cuenta del Banco Patagonia y todavía no recibió ninguna respuesta ni colaboración de la empresa.

La comerciante tiene anotadas las fechas y los horarios en los que notó las irregularidades en su actividad financiera."El viernes 4 de noviembre, antes de irme del negocio, controlé mi correo y vi que me habían mandado mails notificándome de tres transferencias, que yo supuestamente había realizado a una misma persona, pero yo no había dado ninguna autorización ni conozco al destinatario", recordó todavía con angustia.

Pensó que podía haber sido un error y mientras se subía al auto, se comunicó con el banco. Al llegar a su casa, abrió su homebanking y confirmó su miedo: solo le habían dejado 250 pesos.

"Hice la denuncia en la Policía y me puse a disposición de inmediato para presentar todo rápido porque venía el fin de semana, pero me dijeron que esperara", relató. El lunes presentó la documentación y no obtuvo respuestas por una semana. Volvió, pero acompañada de una escribana. "Tuvimos que esperar dos horas y media a que la gerenta nos atienda. Nos recibió y dijo que iba derivar todo al área legal", agregó.

Sin embargo, casi dos semanas después del robo, Belén todavía no tiene certezas de qué va a suceder con su dinero ni si la entidad se hará cargo.

"La cuenta la bloquearon para evitar que me sigan sacando dinero. Por lo que, desde ese día no se si entran los pagos de los clientes. Además, tengo reclamos de mis proveedores exigiendo que no pueden cobrar, cuando siempre mi legajo comercial había sido intachable", enfatizó.

Este jueves, la damnificada tendrá una audiencia en Defensa del Consumidor y está decidida a iniciar acciones legales contra el banco si no llega a una solución. "En ningún momento me sentí contenida por ellos. Yo ya perdí toda la confianza", expresó.

