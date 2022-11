Reproducen pejerreyes y se preparan para sembrarlos

El trabajo en equipo siempre arroja buenos resultados y la Estación de Piscicultura de San Luis Agua, ubicada en Río Grande no es la excepción. Hace pocos días trajeron pejerreyes desde Embalse Río Tercero. “Fue una colaboración, nos llamaron y salimos a buscarlos. Son adultos y juveniles que están por pasar al estadio de reproductores, tienen casi dos años. Trajimos más de 200 ejemplares, aprovechamos la noche para no estresarlos y consideramos que fue un éxito porque no perdimos ninguno, era algo que podía pasar, pero sobrevivieron todos”, contó María Julia Veinticinco, subgerenta de Piscicultura de la sociedad del Estado.

Además de los 200 ejemplares juveniles y adultos; llegaron a la provincia 400 larvas vivas con apenas dos días de nacimiento, y más de mil huevos fecundados. “Se aclimataron muy bien y están perfectos. Además trajimos huevos fecundados, en breve tendremos cerca de tres mil larvas”, detalló Veinticinco.

Por estos días los reproductores se encuentran en plena época de desove, “estamos teniendo picos mayores a los que obtuvimos en años anteriores. Estamos muy contentos, porque el proyecto va evolucionando muy bien”, expresó María Julia, y añadió que desde el 14 de septiembre el staff de reproductores, que ya tenían en la Estación, empezaron a poner huevos.

“Aumentan todos los días, más del 70% están fecundados y tenemos nacimientos que llegan a término en ese porcentaje también, así que tenemos copas, nacimientos, engorde y manteniendo juveniles y reproductores. Cada estadio tiene sus cuidados pero van excelente todos”, aseveró.

Por lo general, los ejemplares se siembran cuando no hace calor, “solemos hacerlo a la mañana temprano para que los peces no sufran calor, y no se estresen”, afirmó la funcionaria.

: Nadaremos. Los ejemplares traídos de la estación de Río Tercero se adaptaron muy bien a las condiciones del agua de San Luis.

Por estos días, luego de que se conozcan los resultados de los análisis fisicoquímicos de los veinte diques de la provincia, podrán evaluar las condiciones en las que podrán sembrar los espejos de agua. “Es importante conocer las condiciones de cada embalse, después veremos cuáles son los más aptos para recibir la especie. Las lluvias de los últimos días mejoraron bastante, así que podremos determinar cuáles están en mejores condiciones. Además es crucial que los niveles de cota hayan crecido”, especificó.

El clima es un factor importante, “se sabe que la falta de precipitaciones produjo que haya muchos espejos de agua con niveles bajo cota, las recargas son en las partes más altas y los diques contienen el agua, así que estamos evaluando los parámetros. Las precipitaciones siempre benefician este sistema, al igual que el resto de las producciones”, explicó y agregó que en San Luis hay veinte diques de almacenamiento que cumplen distintas funciones algunos reciben al turismo, otros se utilizan para el abastecimiento de agua y otros destinan el recurso para riego.

Estamos contentos porque logramos cosas que no pensábamos obtener, gracias a las estaciones de Chascomús y Embalse Río Tercero". Julia Veinticinco (Subgerente de Piscicultura de San Luis Agua).

“Pudimos afrontar la falta de lluvias, la estación de Río Grande se abastece del dique Esteban Agüero. Teníamos un plan B y reservas como para que recircule el agua, no queríamos parar el proyecto. Estamos justo en el pico de crecimiento del proyecto, a poco de sembrar y cerrar el ciclo productivo. Buscamos que crezcan las poblaciones de pejerreyes”, indicó Veinticinco y siguió: “El agua es un recurso muy importante para toda actividad productiva, estas lluvias alivianaron un poco las tareas. Estamos contentos porque en poco tiempo logramos cosas que no pensábamos obtener, gracias a las estaciones de Chascomús y Embalse Río Tercero, que compartieron ejemplares para acortar tiempos. Además, a través del método 'prueba y error' hemos aprendido de cada estadio, controlando temperaturas, ajustamos los detalles que tenemos que tener en cuenta para una mejor supervivencia de los peces” expresó.

Algunos datos sobre la Estación

Los primeros pasos que dio el proyecto, en noviembre de 2020, fueron encaminados a la puesta a punto de las instalaciones, que estaban deterioradas, pero fueron reinauguradas en marzo del año pasado tras una fuerte inversión por parte del Gobierno de la provincia.

Mientras se realizaban esas tareas el equipo aprovechó para visitar las estaciones de Chascomús en Buenos Aires, y la de Embalse Río Tercero, en Córdoba para usarlas de ejemplo y compartir experiencias.

Esta última vez quien recibió al grupo de trabajo de San Luis fue Walter Urquiza, encargado de la Estación de Piscicultura de Embalse. Les entregó los ejemplares de pejerrey y compartió algunas recomendaciones.

Quienes acompañan el trabajo de Veinticinco son Lucas Pérez, que vive en la estación y hace el control de crecimiento, la limpieza y el mantenimiento en las piletas; y además observa y trabaja en la separación. Quienes también realizan esas tareas son Julio Vidal, Alexander Pérez, Jair Bordón, Fernando Coria y el biólogo Leandro Caltabiano, que cumple el rol de asesor técnico.