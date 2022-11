Quines: un ladrón robó 9 celulares valuados en unos 870 mil pesos

A las 7 de la mañana de este sábado, Pablo Jourdan, propietario del local comercial Fascination, ubicado en la calle Pringles de Quines, se desayunó con la desagradable noticia de que un delincuente había sustraído nueve celulares del local. “Calculo eso aunque pueden haber sido un poco más de teléfonos. Se llevó iPhone, Xiaomi Note 11 Pro, que es el último modelo que salió, Motorola y Samsung”, detalló el damnificado a El Diario y aseguró que los aparatos están valuados en aproximadamente unos 870 mil pesos.

Mencionó que el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 3 de la madrugada y resaltó que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de su negocio, que está ubicado en Pringles 218, a una cuadra y media de la plaza principal de la localidad.

Contó que en las imágenes se ve cómo un hombre rompió el vidrio de la puerta de ingreso con una tenaza de gran tamaño y tras realizar un hueco de unos 50 centímetros de diámetro, se adentró al salón. “Todo duró unos 30 segundos, menos de un minuto. Fue directamente hasta la vitrina donde sustrajo los celulares y después salió por el mismo hueco por el que había entrado”, relató y mencionó que aparentemente el delincuente se lastimó con el vidrio porque había rastros de sangre. Aseguró que si bien en el lugar también venden electrodomésticos y muebles, el sospechoso solo optó por lo fácil de llevar, los teléfonos.

Jourdan realizó la denuncia en la Comisaría Distrito 15ª de Quines, ubicada a unas cuatro cuadras de su local. Dijo que hace cinco años que tiene ese negocio y que jamás ingresaron a robarle, aunque recordó que en una oportunidad le rompieron la puerta con intenciones de robo, pero los delincuentes no lograron entrar. “El de hoy fue un hecho vandálico, algo que no es normal en Quines. Por suerte estaba cerrado y no le sucedió nada a los empleados”, concluyó el damnificado.