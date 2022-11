César Estrada, el prisionero de las palabras

Caótico, un poco desordenado, pero decidido, el proceso por el que pasó César Andrés Estrada durante los más de 20 años en los que le dio forma a su primer libro llegó a su fin con "Todos podemos bailar". La obra contiene algunos escritos en forma de poemas, otros en prosa, y citas que relatan momentos de la vida del escritor y reflexiones sobre los grandes temas de la humanidad como el amor, la libertad, el miedo, el deseo y la muerte desde una mirada filosófica y personal. Estrada presentará su libro hoy a las 19:30 en la Casa de la Cultura en Villa Mercedes, con música y lecturas en vivo.

Para el autor, el libro es muy difícil de clasificar, ya que no puede decir que pertenezca a un género específico. Son textos que abarcan muchos años de su vida, cosas que rescató desde que empezó a escribir hace unos 25 años. “Creo que tiene que ver conmigo, que soy un poco despistado, bastante desestructurado; entonces es un libro que habla de muchas cosas que me han pasado", dijo el escritor.

El nombre (original por cierto) tiene una connotación que Estrada califica como "pobremente filosófica". "Se podría llamar ‘Todos podemos tocar el piano’ o ‘Todos podemos desear’. El título en sí apunta a que uno en el fondo puede ser tranquilamente lo que quiera y no lo hace muchas veces".

Traté de ser lo más sincero posible porque pensé que nunca se iban a publicar estos escritos. César Estrada

César se consideró un claro ejemplo de eso, ya que —recordó— le llevó más de 20 años publicar su libro. "A veces ni pensé que lo haría y muchas veces dejamos de hacer las cosas que queremos por otro montón de cosas que tenemos que hacer; entonces hay un texto chiquitito que es una frase que dice: 'Confía, todos podemos bailar'. Creo que a todos eso les llega en algún momento; es como desenvolverse de lo que sucede ahí, en ese momento o lo que ha venido sucediendo y después empezás a hacer lo que querés, y es como una descarga de peso”.

El autor comenzó con la escritura a través de las historias que le contaban sus padres y sus abuelos, y si bien nunca tuvo constancia ni soñó con ser escritor, utilizó esta herramienta para reflejar y exteriorizar las cosas que le pasaron a lo largo de su vida.

“Escribo desde niño porque en mi familia hay grandes contadores de historias. El texto tiene al final un agradecimiento a mis abuelos que me han contado tantas historias", sostuvo.

De grande, Estrada dejó de lado los relatos porque nunca su intención fue llegar a la publicación. Y según dice, al día de hoy mantiene esa postura, aunque agradece las posibilidades que se le dieron de dar a conocer sus textos.

"Cuando era chico escribía otras cosas, leía mucho, algo que mantengo al día de hoy, y después, cuando empecé la facultad de psicología y estudié filosofía, me empezó a interesar por otro lado". En ese momento, Estrada comenzó a escribir otras cosas porque "siempre hay posibilidades de escribir sobre lo que me ocurre o lo que pensé en ese momento sobre determinada situación”.

El autor dijo que el libro trata sobre temas como el amor, la muerte, el deseo, la libertad, la sexualidad, el miedo y todo lo que le sucede al ser humano desde siempre. Y aseguró —humilde— que en los textos da una visión muy pobre de lo que piensa. "También me contradigo, lo vuelvo a reafirmar. En sí, el tema de las palabras es algo fascinante, porque decimos cosas y a veces los demás no entienden lo que queremos decir. Somos prisioneros de las palabras, porque no podemos vivir sin ellas, hagamos lo que hagamos las palabras siempre están ahí. Las palabras nos hacen, nos completan, nos transforman y nos dan identidad”, expresó.