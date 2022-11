El kiwi "vuela": su valor subió más de un 100% y el kilo supera los $2 mil

La inflación no deja producto sin tocar, pero con algunos parece que se ensaña. Este es el caso de la palta y el kiwi, cuyos precios aumentaron considerablemente en las últimas semanas. El Diario de la República realizó un relevamiento por locales de la ciudad de San Luis, en el cual pudo determinar que estos productos aumentaron de manera excesiva su valor. Además, los comerciantes locales brindaron detalles sobre cómo estos ajustes impactan en la demanda.

“Los precios actuales han aumentado mes a mes. El kiwi un poco más del 100% y la palta casi un 50%. Podemos decir que el primer producto estaba en $1.000 el kilo y pasó a $2.100, el segundo estaba en $2.500 y actualmente vale $3.600 el kilo”, explicó Marisol Gómez, encargada de un local ubicado en Pedernera pasando Rivadavia.

“En nuestro caso la palta estaba a $1.200 y ahora vale $2.300; el kiwi valía $900 y en la actualidad su precio por kilo es de $1.500”, detalló Francisco Salazar, propietario de una verdulería ubicada en calle Chacabuco entre Illia y Junín.

En algunos locales de la capital provincial, al menos por el momento, procuran mantener los valores tan bajos como sea posible para no perder clientela. “Los productos van en aumento, en nuestro caso el kilo de palta está en $2.000 y el de kiwi, en $700. Trato de comercializar barato para poder mantener la base de clientes”, expresó Rodrigo López, dueño de una verdulería ubicada en avenida España, entre San Martín y Chacabuco.

En los supermercados de San Luis el precio del kiwi ronda los $1.500 el kilo, aunque en algunos comercios de este tipo puede llegar a superar los 2 mil pesos. En el caso de la palta su valor es de unos $2.800 por kilo, o de $350 por unidad.

“En aproximadamente un mes, el plafón de paltas de 17 kilos pasó de $15 mil a $23 mil. El kiwi, que en ocasiones la gente lleva solo dos o tres unidades, pasó de $6.500 a $8.000 el cajón de una semana a otra”, aclaró López.

Los comerciantes afirman que en gran medida los formadores de precios son los proveedores de Mendoza, sumado al encarecimiento que se genera por el hecho de viajar a buscar la mercadería para traerla a San Luis.

“Estos productos en particular tienen una gran demanda, a pesar de esto han ido en declive por los aumentos. Pero seguimos con una venta de flujo normal. En algunos casos, los clientes llevan rúcula o tomates cherry para poder suplantar a la palta”, mencionó Gómez.

“La venta se mantiene porque la gente busca siempre llevar alguna fruta o verdura, pero no es la situación ideal. Tenemos la esperanza de que no sigan en alza los valores, pero no tenemos certezas”, subrayó la encargada.

La demanda de los clientes se conserva a pesar de las turbulencias de la economía nacional, aunque según los vendedores los precios no han llegado a su límite y se especula con un alza para esta temporada de fiestas.

“Hay poca gente que puede acceder a estos productos. Los clientes en muchos casos prefieren llevar algo más barato. También somos conscientes de que no podemos matar con los precios a los consumidores para obtener ganancias, porque en la práctica de cobrar caro perdés clientes que quieren ofertas”, remarcó Salazar. “Además, la influencia de tener distintos precios en los alquileres o el mantener una base de empleados modifica mucho el precio de venta de los artículos”, agregó.

En los locales advierten sobre el precio de la caja de bananas como un producto que viene en alza. Su valor pasó de $3.900 a $8.000 y señalan que incluso puede haber incrementos a principios de diciembre.

“Hay mucha demanda de bananas. Con respecto al producto, el kilo hoy se encuentra en $650. Anteriormente yo bajaba diez cajas para comercializar, en la actualidad bajo cinco. Estipulamos que para Navidad la caja va a llegar al valor de $10 mil”, finalizó López.