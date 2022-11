Pablo Muller: bendecido por los colores ancestrales

En el comedor de la casa que habitaba Juan Pablo Muller junto a su familia en San Miguel, Buenos Aires, se encontraba el "Manual de telar mapuche" de los autores Jorge Marí y Betty Taranto. La madre de Juan Pablo buscaba una actividad que la distraiga de su profesión como contadora y el cansancio que le traía el trabajo en la oficina. Para la madre, fue buena idea comprar el libro para empezar a tejer en telar. Sin embargo, le advirtieron que era necesario tener conocimientos previos sobre la actividad. Como ella era una simple principiante, lo abandonó. No insistió y el manual quedó guardado en la biblioteca del hogar.

Pero la curiosidad de Juan Pablo, que en aquel momento tenía 17 años, fue más fuerte que la de su madre y se interesó en hojear un poco más las páginas del libro, donde se encontró con un mundo nuevo que hoy se transformó en su oficio y gran pasión.

Luego de formarse junto con los autores de aquel primer manual de enseñanza, que los encontró en una Feria del Libro en la Sociedad Rural y contactó con ellos para tomar sus clases, Muller practicó y realizó sus primeros trabajos, principalmente fajas y ponchos, que luego vendió y se multiplicaron.

Con la familia y sus creaciones emigró de San Miguel a San Luis, precisamente a Cortaderas, el pueblo de la Costa de los Comechingones, y ofreció sus trabajos a la comunidad. Este año, Juan Pablo se animó a participar del concurso de artesanías que organizó el Fondo Nacional de las Artes por regiones y quedó en el segundo puesto de la Región II, donde compitió con obras en madera, plata, cerámica, arcillas locales, alpaca, randa, cuero, fieltro y gres, entre otros materiales.

4 años lleva Juan Pablo Muller en Cortaderas, donde trabaja como artesano, oficio que realiza hace diez.

Además del monto económico que recibió, tuvo la posibilidad de exponer su obra, que se puede ver junto con los demás ganadores hasta el 30 de noviembre en la Casa de la Cultura de Buenos Aires, ubicada en Rufino de Elizalde 2831.

"Es la primera vez que me presento y me puse muy contento al saber que estaba dentro de los ganadores. Es muy lindo lo que se crea con esta técnica, y que la valoren me genera mucha felicidad", expresó el joven de 27 años, que admira la tranquilidad del pueblo donde vive y la simpleza de su gente.

Juan Pablo recordó que envió la descripción técnica de su trabajo con el entusiasmo y las ganas de participar y se sorprendió al saber que estaba entre los ganadores. "Existen muchas técnicas de telar, pero la mapuche es la que mejor me convenció desde que comencé a indagar en el oficio".

La semana pasada tuvo un nuevo reconocimiento, esta vez en Corrientes, cuando lo invitaron a participar en la Feria del Libro y la Cultura que se realiza en la provincia. Muller asistió con la réplica exacta del poncho que le regalaron los Tehuelches al General José de San Martín cuando pidió permiso para cruzar la Cordillera de los Andes.

El artesano de Cortaderas posó junto a su poncho y el cuadro donde se ven los mismos colores y texturas como el que tenía el prócer argentino.

Redacción/MGE