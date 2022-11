La posición de Colombia en las Naciones Unidas

Gustavo Francisco Petro Urrego es un político y economista colombiano. Desde el 7 de agosto de 2022 es el presidente de la República de Colombia. Habló por primera vez, en ese carácter, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este 20 de septiembre y su discurso ha sido por demás elocuente. Sus palabras han sido por demás llamativas, pero más allá de coincidir o no con sus aseveraciones, las mismas refieren a cuestiones profundas pendientes de tratamiento y resolución urgente. Para la vieja tradición de apego a la diplomacia de los mandatarios colombianos, el discurso de Petro representa un quiebre equiparable a su llegada misma al poder, que es considerada la primera de un izquierdista en la historia del país.

"Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra", señaló Petro al comenzar su discurso.

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el primero si se mide en relación con el tamaño de su territorio. El país tiene acceso a dos océanos, tres cordilleras montañosas, cientos de páramos y una importante porción de la Amazonía.

"Allí hay una explosión de vida. Miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre".

"Vengo de un país de belleza ensangrentada", dijo Petro.

Expresado lo anterior, culpó a las políticas económicas de países desarrollados por la devastación de la selva amazónica, considerada el pulmón del mundo ante la amenaza del calentamiento global.

"La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora", dijo Petro. "La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado". "¿Qué es más venenoso para la humanidad: la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis. En cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad", aseguró. Todo esto concluyó en una férrea demanda de Petro por acabar con la llamada guerra contra las drogas, impulsada por el gobierno de Estados Unidos desde 1971. "Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas", solicitó. "Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes".

"¿Quieren menos drogas?", se preguntó el mandatario. "Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder". Y a partir de eso, el presidente colombiano pronunció quizá la acusación más dura de su discurso: "Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar". "Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes", sentenció con ironía.

Palabras firmes, profundas. Por supuesto, la respuesta más dura llegó de sus propios opositores colombianos, que descalificaron absolutamente todo su discurso. Incluso, el término “pendejadas” fue utilizado para referirse a sus contundentes apreciaciones. Lo valioso sería utilizar estas consideraciones para sostener un debate imprescindible y terminar con algunas prácticas que el planeta ya no está en condiciones de soportar. La indiferencia y la descalificación no parecen la mejor respuesta para sentencias tan polémicas y serias pronunciadas por un primer mandatario de Latinoamérica, justamente en un foro de debate y discusión de ideas.