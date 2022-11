Dos referentes nacionales cerraron el ciclo Mujeres Protagonistas

Este sábado finalizó el ciclo Mujeres Protagonistas, que impulsó el Gobierno de la Provincia a través del Complejo Molino Fénix. En este cuarto y último encuentro del año, las invitadas fueron las referentes nacionales Sol Ferreyra, reconocida como Sol Despeinada en redes sociales, y Silvina Draiman, quienes dialogaron, debatieron y compartieron experiencias sobre el rol, o nuevos roles, de la mujer en la sociedad.

Como en todas las ediciones, la entrada fue gratuita y el punto de encuentro el teatro del polo cultural. Hubo una apertura musical con bombo y boleadoras a cargo de la academia Nativas, una compañía femenina de malambo de espectáculos de Villa Mercedes.

"Para que surjan ideas que nos puedan hacer pensar y promover una sociedad más justa, es necesario que nos podamos juntar mujeres en espacios cuidados. Las leyes se construyen a partir de leer primero una problemática y mediante un esfuerzo que lleva años", mencionó Sol Despeinada, quien es influencer, médica y fue docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante siete años. Actualmente se dedica a comunicar temas relacionados sobre la sexualidad, género, Educación Sexual Integral (ESI) y participa activamente en la lucha por la igualdad de oportunidades y la conquista de derechos transfeministas.

La militante hizo un repaso sobre los cambios culturales de los últimos veinte años. Remarcó la importancia de la unión y de los grupos de mujeres autoconvocadas y organizadas, que entienden la realidad en la que viven; utilizó a modo de ejemplo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

"La salida siempre es colectiva, porque el problema es colectivo. Esta iniciativa me parece espectacular, desde afuera San Luis es vista como una panacea, es un lugar desde donde se pueden hacer cosas y es una provincia que está tomando una postura clara y sin tibiezas, algo que es esencial", aseguró la influencer.

La encargada de la conducción del evento fue la periodista Lorena Toso, quien ya participó en otras ediciones.

Silvina Draiman también es influencer y directora del Instituto Ayurveda, ofrece cursos basados en un sistema de medicina tradicional y alternativa originario de la India, y compartió experiencias personales de superación y conceptos relacionados a mejorar el bienestar de las personas.

"Vine a compartir sobre cómo conectamos desde lo emocional y la forma de alimentarnos, en el sentido de que alimento es todo lo que entra por nuestros sentidos. No es solamente el plato de comida, sino, por ejemplo, si nos peleamos con alguien o si tenemos relaciones tóxicas, nos nutrimos mal y es muy probable que nos pueda llevar a la enfermedad", señaló la directora.

Draiman dijo que de sus 435 mil seguidores en su cuenta de Instagram, el 99% son mujeres y que cree que estas se vuelcan mucho más a cuestiones espirituales e introspectivas.

"Me tocó en esta vida ser mamá de cuatro hijos y desde hace doce años que estoy sola con ellos. Entendí que era la protagonista de esta historia y tenía que sacar adelante la familia y tuve que entender cómo hacerlo. Si no fuera porque cambió tanto el rol de la mujer, tal vez no hubiera tenido las posibilidades que tuve”, sostuvo.

