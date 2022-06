Brindaron claves sobre finanzas y economía para las mujeres

El ciclo “Mujeres protagonistas” del Complejo Molino Fénix tuvo un nuevo encuentro. En esta oportunidad, las disertantes hicieron hincapié en su rol en la economía, en el emprendedurismo (Ver "Una mujer que…") y en la inclusión financiera. El teatro estuvo colmado con alrededor de 600 asistentes, que despejaron sus dudas e hicieron preguntas al panel expositor.

Una de las disertantes hizo un repaso por la historia de la economía y el rol de la mujer.

Julieta Caminetsky, una de las convocadas, comentó que por experiencia personal decidió empezar a enfocar sus charlas y a hablar más de la perspectiva de género.

“Las mujeres necesitaban un espacio para conversar sobre finanzas, porque seguimos siendo un grupo vulnerable. Es todo lo mismo, lo que cambia es que es más inclusivo y da atención en particular a este sector”, dijo la economista agraria y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Ofreciendo ayuda en finanzas podemos tener alternativas para suavizar las distintas crisis que surjan. Julieta Caminetsky

Además, señaló que la idea es que las mujeres que todavía no lo hicieron comiencen a interpelarse para concretar sus objetivos, visualizando las herramientas con las que cuentan y cuáles pueden adquirir.

“La realidad es que tenía un trabajo en el que me supervaloraban, pero cuando se hablaba de inversiones era entre mi jefe y mis compañeros varones. No tenía con quién discutir sobre el tema, sobre el contexto o las noticias de los diarios. Por eso, empecé a escribir para conectar con más personas que quisieran aprender mientras armaba mi propia teoría”, detalló.

Caminetsky señaló que las asistentes se llevaron herramientas prácticas para aprender a ahorrar y a manejar sus ingresos mensuales.

“A muchos no nos enseñaron a cuidar el dinero. Yo soy hija de la crisis de 2001, tenía 15 años en esa época, y por eso creo que ofreciendo ayuda podemos tener alternativas para suavizar las distintas crisis que surjan y, en algunos casos, hasta generar riquezas. Hay que tener cuidado con esperar a ganar más de sueldo para ahorrar, porque lo vamos postergando y esto es una disciplina”, agregó.

Natalia Zabala Chacur, actual diputada nacional, compartió sus experiencias desde sus inicios en la profesión de contadora pública y su paso por el gobierno provincial como funcionaria en distintos cargos.

“También hicimos un repaso sobre la historia de la economía mundial y el rol de la mujer con el paso del tiempo, y destaqué a cinco personajes que nos representan por su accionar para llegar al mundo que tenemos hoy, ya que lo que realizaron o investigaron impactó económicamente de manera muy positiva en la sociedad. En mi caso, muchas veces me tocó estar rodeada de hombres y me costó que me escucharan”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que los talleres brindan un espacio donde hay un intercambio permanente de información. “Podemos expresar nuestros conocimientos y el oyente aprende vivencias de otras personas. Siempre está la posibilidad de perfeccionarse y de crecer. Así que en ambos casos sirve muchísimo. A mí me encanta escuchar y considero que es la única manera de crecer”, agregó.

El evento fue conducido por la reconocida influencer Daniela “La Chepi” Viaggiamari, quien fue la mediadora entre el público y las expositoras durante toda la jornada e inició con una presentación teatral con varias artistas, a cargo de Freddy Grennon, integrante de la escuela generativa del complejo.