¿Qué hacemos? Las propuestas culturales imperdibles

► Destacados

SÁBADO 26

Encontrarse en cualquier lugar

Las canciones de Soda Stereo tienen ese no sé qué que las hace tan especiales. Entre las bandas tributo que hay en el país y en la provincia, la que toca en Comuna se destaca por su fidelidad a las composiciones del gran Gustavo Cerati.

Música: El Rito

Hora: 21

Lugar: Comuna

Entrada: 800 pesos

VIERNES 25

Cumbia platinada

Posiblemente, este sea el grupo de moda en la movida tropical, y llega a San Luis con un show que promete movimiento, festejo y la mejor previa para el segundo partido de Argentina en el Mundial. Para acompañar a la Scaloneta hay que estar alegre.

Música: La T y la M

Hora: 23:30

Lugar: Sky club

Dale más gasolina

Las canciones del rey del reggaetón, Daddy Yankee, que este año anunció su retiro con una gira mundial que pasó por Argentina, sonarán durante la madrugada de la mano del DJ residente de la zona Sur.

Música: Twenty2 especial Daddy Yankee

Hora: 23:30

Lugar: Comuna

MIÉRCOLES 23

Olor a espíritu

Tres bandas con mucho futuro hacen ruido en el bar de la Illía en una celebración del rock joven de la provincia. Maldito cometa, Damnificat y Henry Flip tienen sus sueños de metal.

Música: Henry Flip, Maldito cometa, Damnificat

Hora: 22

Lugar: All Right

Entrada: gratis

► Para seguir disfrutando

MIÉRCOLES 23

Un show especial

Un estudio de danza de San Luis presenta un espectáculo poco frecuente con flamenco y baile contemporáneo. La presentación se llama “Revolución” y promete activar los sentidos por medio de la danza y la música milenaria. A partir de las 20 en la sala "Hugo del Carril".

JUEVES 24

Otro alumno

Guillermo Castro, practicante del taller “Gimnasio de la voz”, entra en el “Proyecto 1” de la Casa del Poeta y canta en vivo y ante un público exigente lo que aprendió en las clases. A partir de las 19:30 con entradas a 400 pesos.

Sol y mar

La esperada visita de Estelares a la provincia se hace realidad por fin con la excusa de presentar “Un mar de soles rojos”, el nuevo disco de la agrupación. Estarán en Auditorio Morrison, de Villa Mercedes, a partir de las 22. .

El Mundial no los detiene

Tras la sobredosis de fútbol en la primera semana de Qatar 2022, los jueves siguen siendo lo mismo en All Right. No Va + toca ahí, haya los resultados que haya en la cita futbolística.

VIERNES 25

Una alegría de estreno

Gime Ortiz y Belén Pueta formaron Las paisas, un dúo de clown para adultos que estrena en Portal 271 de Villa Mercedes “Chochas”, una obra que cuenta con la dirección de Virginia Díaz. Tres trabajadoras del teatro mercedino debutan a las 22:30.

Llegando los monos

Como cada vez que vinieron, el público respondió con entusiasmo, Monada repite y repite sus recitales en la provincia. Ahora arriban a Henry Ford para que el fin de semana empiece a puro baile.

Otro regreso

Con Cande Carballo como cantante invitada, La vuelta, el grupo villamercedino, muestra sus canciones en Mandala, el espacio de Tucumán 1168 de Villa Mercedes.

La tradición coral

La edición número 27 de Merlo le canta a América tiene sedes y voces de todos los estilos. Uno de los encuentros con mayor tradición en la provincia empieza y mantiene el fin de semana a pura canción latinoamericana.

No te vayas, Chris

Lightplay, la banda tributo que San Luis tiene de Coldplay no deja ir a los ingleses después de los 10 River y despide el año con una presentación en All Right. Gratis, con puertas abiertas a partir de las 21.

Encontrarse en cualquier lugar

Las canciones de Soda Stereo tienen ese no sé qué que las hace tan especiales. Entre las bandas tributo que hay en el país y en la provincia, El Rito se destaca por su fidelidad a las composiciones del gran Gustavo Cerati. Toca en Comuna a partir de las 21:30

Lo onomatopéyico del teatro

El grupo Los Pirípulos volvió hace un par de semanas con “Uh”, su nuevo espectáculo, una comedia absurda para adultos. Tendrá una nueva presentación en la Casa del Poeta, a partir de las 20:30 con entrada gratis.

Lo que viene

Tras el paso de Estelares, Auditorio Morrison deja su escenario encendido para que dos bandas de covers de la provincia aprovechen el movimiento: Six feet under homenajea a Gun’s and Roses y Rain a toda la música de los 90.

La provincia exquisita

Desde Villa Mercedes, un grupo pretende extender la delicadeza por toda la provincia. Uno de los primeros pasos lo dará en Laterne, de La Punta, donde Les Petricor pondrá onda a la buena mesa. A partir de las 22.

Último hombre, último concierto

Líbero es un grupo inusual en la provincia: una escuela de música que tiene como eje la práctica grupal, la musicoterapia y la creatividad. Se presenta por última vez en el año a partir de las 21 en La oveja negra de Villa Mercedes con entradas anticipadas a 850 pesos.

Un parque de diversiones

A poco de su regreso de México, donde cantó en cuanto bar se le cruzó, Matías Park se reencuentra con su gente en un recital que tendrá sabor a abrazo de gol. En All Right, gratis. Antes, Merlot hará su mezcla exquisita.

DOMINGO 27

Un retumbe tras otro

En el que puede ser su espectáculo más ambicioso hasta ahora, Tamboras llevan sus parches al auditorio "Mauricio López" y le garantizan color y ritmo en “De Cuyo hasta Colombia”, un show que promete hacer bailar hasta a las butacas. A las 21:30.